Правила добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы разработали в РК

Правила определяют порядок добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из числа переселенцев и кандасов в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Добровольное переселение для повышения трудовой мобильности осуществляется по двум направлениям:

межрегиональное переселение в рамках региональной квоты приема кандасов и переселенцев, определенной правительством РК; внутриобластное переселение.

Региональная комиссия ежегодно до 15 января утверждает перечень населенных пунктов для расселения кандасов и переселенцев из числа СНП, малых и моногородов со средним и высоким потенциалом экономического развития, а также центра экономического роста и направляет перечень в местный орган по вопросам занятости населения.

В перечень населенных пунктов в течение года по мере необходимости вносятся корректировки.

При этом добровольное переселение лиц для повышения трудовой мобильности в иные населенные пункты, не входящие в перечень, не допускается.

Предусматривается, что меры государственной поддержки в добровольном переселении будут предоставляться переселенцам и кандасам однократно.

Планируется, что данные о мерах добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы будут размещаться в Единой информационной системе социально-трудовой сферы (АИС «Рынок труда»).

Полный текст правил можно посмотреть на сайте «Открытые НПА», где документ размещен для публичного обсуждения до 7 февраля.