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Законодательство РК
11:31 25.01.2022

Правила добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы разработали в РК

переселение кандасов Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство труда и социальной защиты РК разработало проект приказа «Об утверждении правил добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы», сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок добровольного переселения для повышения мобильности рабочей силы из числа переселенцев и кандасов в рамках реализации национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

Добровольное переселение для повышения трудовой мобильности осуществляется по двум направлениям:

  1. межрегиональное переселение в рамках региональной квоты приема кандасов и переселенцев, определенной правительством РК;

  2. внутриобластное переселение.

Региональная комиссия ежегодно до 15 января утверждает перечень населенных пунктов для расселения кандасов и переселенцев из числа СНП, малых и моногородов со средним и высоким потенциалом экономического развития, а также центра экономического роста и направляет перечень в местный орган по вопросам занятости населения.

В перечень населенных пунктов в течение года по мере необходимости вносятся корректировки.

При этом добровольное переселение лиц для повышения трудовой мобильности в иные населенные пункты, не входящие в перечень, не допускается.

Предусматривается, что меры государственной поддержки в добровольном переселении будут предоставляться переселенцам и кандасам однократно.

Планируется, что данные о мерах добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы будут размещаться в Единой информационной системе социально-трудовой сферы (АИС «Рынок труда»).

Полный текст правил можно посмотреть на сайте «Открытые НПА», где документ размещен для публичного обсуждения до 7 февраля.

Лариса Черненко
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