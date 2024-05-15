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Законодательство РК

В Казахстане изменят правила переселения кандасов и лиц для мобильности рабочей силы

В Казахстане изменят правила переселения кандасов и лиц для повышения мобильности рабочей силы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 15:27 Фото: amanatpartiasy.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило изменения в Правила добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены понятием, кто такие близкие родственники – это родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

При этом уточняется, что местный исполнительный орган по вопросам социальной защиты и занятости населения утверждает по согласованию с уполномоченным органом по вопросам миграции населения ежегодно до 15 декабря перечень населенных пунктов с учетом региональной квоты приема кандасов и переселенцев на предшествующий календарный год для добровольного расселения кандасов и переселенцев, в том числе для внутриобластного переселения.

Содействие в межрегиональном добровольном переселении на новое место жительства для трудоустройства переселенцев и членов его семьи не распространяется на:

  • государственных служащих;
  • низкоквалифицированных рабочих;
  • лиц, не входящих в состав рабочей силы, за исключением лиц, в составе семьи переселенца;
  • лиц, ранее постоянно проживавших в регионах для расселения кандасов и переселенцев, определенных правительством республики и имеющих на момент подачи заявления постоянную регистрацию менее двух лет в трудоизбыточных регионах.

Указывается, что сведения о мерах добровольного переселения лиц для повышения мобильности рабочей силы размещаются карьерными центрами в единой информационной системе социально-трудовой сферы или на Электронной бирже труда.

Выпускники из числа участников проектов "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") и "Жарқын Болашақ", а также кандасы участвуют в добровольном межрегиональном переселении независимо от региона/государства выбытия.

При этом выпускники из числа участников проектов "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") и "Жарқын Болашақ" получают меры государственной поддержки в регионе приема независимо от региона обучения. Обретение гражданства РК кандасами и членами их семей, включенным в региональную квоту приема кандасов, не является основанием для прекращения предоставляемых мер государственной поддержки в добровольном переселении.

Переселенцы, самостоятельно прибывшие из регионов выбытия в регионы приема переселенцев и проживающие там не более шести месяцев, а также выпускники проектов "Мәңгілік ел жастары – индустрияға!" ("Серпін") и "Жарқын Болашақ" в течение шести месяцев после выпуска из учебного заведения, независимо от времени регистрации в регионе приема переселенцев, подают заявление в карьерный центр региона приема.

После заключения социального контракта центры трудовой мобильности в течение трех рабочих дней перечисляют денежные выплаты на лицевой счет работодателя, открытого в банке второго уровня или в организациях, осуществляющих открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Также уточняется, что сертификат экономической мобильности предоставляется в виде материальной помощи в форме денежной выплаты для покупки, строительства жилья или первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком или документами Системы государственного планирования, в том числе концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры, а также в рамках инструментов ипотечного кредитования финансовых институтов и системы жилищных строительных сбережений.

Сертификат экономической мобильности предоставляется кандасам или переселенцам при приобретении жилья в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

Сертификат экономической мобильности предоставляется на семью, а также лицам, расторгнувшим брак за последние 36 месяцев до участия в мерах добровольного переселения в размере 50% от стоимости жилья, но не более 1 160 МРП (4 282 720 тенге).

Центр трудовой мобильности для осуществления денежной выплаты по сертификату экономической мобильности дифференцируют кандасов и переселенцев по следующим категориям:

  • работающие по востребованным специальностям в регионах для расселения кандасов и переселенцев, определенных правительством РК;
  • имеющие в составе семьи постоянно совместно проживающих с заявителем членов семьи трудоспособного возраста;
  • имеющие в составе семьи постоянно совместно проживающих с заявителем несовершеннолетних детей либо детей, обучающихся по очной форме обучения по общеобразовательным или профессиональным программам в организациях общего среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего или послевузовского образования, после достижения ими 18-летнего возраста до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 24-летнего возраста);
  • осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в регионах для расселения кандасов и переселенцев.

Для получения денежной выплаты по сертификату экономической мобильности кандасы и переселенцы подают в карьерные центры заявление с приложением:

  • при покупке жилья – предварительного договора или договора купли-продажи жилья с оценкой стоимости приобретаемого недвижимого имущества, а также документов, подтверждающих наличие собственных средств, предназначенных для осуществления предполагаемой сделки либо оплату оставшейся стоимости приобретаемого жилья в размере не менее 50% от денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.

В случае предоставления предварительного договора купли-продажи жилья после получения выплаты по сертификату экономической мобильности в течение сорока пяти календарных дней предоставляется оригинал договора купли-продажи жилья;

  • при первоначальном взносе по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья – документа, подтверждающего одобрение банком второго уровня выдачи жилищного займа;
  • при строительстве жилья – документа, подтверждающего наличие земельного участка под индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство в собственности или на праве временного возмездного землепользования (аренды), а также документов, подтверждающих наличие средств, предназначенных для строительства жилья, в размере не менее 50% от денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.

Указанные документы представляются в копиях и оригиналах. После их сверки оригиналы возвращаются заявителю.

При этом не допускается использование денежной выплаты по сертификату экономической мобильности на приобретение кандасом и переселенцем недвижимого имущества у супруга (-ги) и своих близких родственников, а также близких родственников супруга (-ги) получателя (заявителя).

Также не допускается реализация в течение пяти лет недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием денежной выплаты по сертификату экономической мобильности.

Карьерные центры в течение одного рабочего дня направляют на рассмотрение заявление кандаса или переселенца о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности в центр трудовой мобильности.

Центр трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня принятия заявления рассматривают его и выносят решение о выдаче денежной выплаты по сертификату экономической мобильности заявителю либо принимают решение об отказе в ее выдаче с мотивированным обоснованием причин, а также уведомляют заявителя о принятом решении.

Основаниями для отказа в выдаче сертификата экономической мобильности являются:

  • непредставление заявителем необходимых документов;
  • выявление недостоверных данных (сведений), содержащихся в представленных документах;
  • наличие оснований, предусмотренных пунктом 76 правил, полученных из информационной системы единого государственного кадастра недвижимости;
  • отсутствие регистрации супруги (а) и членов семьи (при наличии) заявителя по адресу населенного пункта, указанного в направлении на переселение для проживания, выданном карьерным центром;
  • приобретение либо строительство жилья за пределами населенного пункта назначения, указанного в направлении на переселение, выданном кандасу или переселенцу карьерным центром.

Указывается, что для совершения сделки с недвижимым имуществом, приобретенным кандасом или переселенцем, за счет сертификата экономической мобильности необходимо получить согласие Центра трудовой мобильности.

В случае наличия у участника программы "С дипломом в село!", а также у кандаса или переселенца и членов его семьи по новому месту жительства жилища на праве собственности в течение последних пяти лет, либо жилища в постоянном пользовании из коммунального жилищного фонда со сроком более чем за последние шесть месяцев, то жилище, служебное жилище, либо комната в общежитии по новому месту жительства, и денежная выплата по сертификату экономической мобильности не представляется, возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг не осуществляется.

Вместе с тем в правила добавлено, что в случаях внутренней самостоятельной миграции кандасов или переселенцев и члена(ов) их семей по собственному волеизъявлению за пределы регионов, определенных правительством РК, в течение пяти лет, основаниями для осуществления возврата выплаченных кандасам или переселенцам и члену(ам) их семей материальной помощи являются:

  • заявление получателя материальной помощи о ее возврате;
  • уведомление (претензия) центра трудовой мобильности о добровольном возврате полученной кандасом или переселенцем и членом(ами) их семей материальной помощи;
  • решение суда о возмещении суммы полученной материальной помощи в бюджет.

Центры трудовой мобильности в течение трех рабочих дней со дня выявления (подтверждения) факта самостоятельного выбытия кандаса или переселенца и члена(ов) их семей за пределы регионов, определенных правительством, направляют кандасу или переселенцу уведомления (претензии) о добровольном возврате полученной ими материальной помощи.

Кандас или переселенец и член(ы) их семей в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления предоставляет адресату письменный ответ, предусматривающий срок возврата, не превышающий шести месяцев.

Иски в судебные органы к кандасу или переселенцу и члену (ам) их семей предъявляются центром трудовой мобильности в случаях:

  • полного или частичного отказа кандасом или переселенцем и члена(ми) их семей удовлетворить претензию;
  • неполучения ответа от них на предъявленное уведомление (претензию) по истечении 20 рабочих дней с момента направления уведомления (претензии) центром трудовой мобильности.  

Возврат выплаченных кандасам или переселенцам и члену(ам) их семей материальной помощи осуществляется в доход местного бюджета.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 мая.

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