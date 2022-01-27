Назван топ-5 перспективных криптовалют на 2022 год

Составить топ-5 лучших цифровых валют 2022 года помог Айдар Калиаскар, директор Forex Club Libertex в Нур-Султане.

1. Второй после биткоина

Биткоин, как это ни удивительно, в рейтинг лучших криптовалют нынешнего года не входит. Зато туда попал второй по популярности на рынке цифровой актив – Ethereum.

Не исключено, что именно эта валюта станет «хитом» крипторынка в 2022 году после того, как состоится переход сети Ethereum на протокол 2.0. После этого улучшится масштабируемость всей сети и увеличится скорость осуществления транзакций.

Ethereum вообще имеет все шансы на то, чтобы постепенно вытеснить биткоин с его лидерских позиций благодаря своей надежности и корреляции с другими альткоинами. Айдар Калиаскар

При нынешней рыночной стоимости Ethereum чуть более чем 3000 долларов до конца текущего года не исключен скачок курса вплоть до 5000, и даже 10 000 долларов.

2. Игровая криптовалюта

Компьютерные игры сохраняют свою популярность, и криптовалюты, созданные специально для них, становятся очень перспективными активами. Это можно с полным правом отнести и к такой криптовалюте, как Alien Worlds.

В одноименной игре с собственной метавселенной можно зарабатывать токены, и перспективы дальнейшего развития платформы открывают очень неплохие возможности для получения прибыли на операциях с этой криптовалютой.

В течение года курс Alien Worlds может подскочить с текущих отметок 0,15-0,2 доллара вплоть до уровня в один доллар, – прогнозирует Айдар Калиаскар.

3. Еще одна валюта для геймеров

Еще одна интересная цифровая валюта, созданная для обслуживания метавселенной компьютерной игры, – это MyNeighborAlice. Она предназначена для того, чтобы ей расплачивались на специальных «внутриигровых аукционах».

«Именно система аукционов заставляет пользователей держать эти токены в своих криптокошельках, и это помогает в случае чего избежать панических распродаж и, следовательно, резких падений курса», – констатирует Айдар Калиаскар, директор Forex Club Libertex в Нур-Султан.

При текущей стоимости MyNeighborAlice чуть менее чем 10 долларов к концу года вполне вероятен скачок цены вплоть до 40 долларов и больше.

4. Актив для «нового интернета»

Очень интересным и многообещающим сегодня можно считать проект Internet Computer, в рамках которого разработчики пытаются создать «новый интернет». Айдар Калиаскар

У него есть собственная криптовалюта, перспективы которой напрямую связаны с грядущим успехом проекта. В текущий момент курс Internet Computer несколько припал, опустившись до 28 долларов. Но именно этот факт открывает перед участниками рынка возможность зайти в проект по выгодной цене.

Не пытаясь выехать на волне хайпа, участники проекта просто качественно делают свою работу, – резюмирует Айдар Калиаскар, поэтому велика вероятность того, что в течение года курс этой криптовалюты подскочит до 100-110 долларов.

5. Токен надежной криптобиржи

Криптобиржа Uniswap сегодня недостаточно справедливо оценена, и именно этот факт открывает хорошие перспективы роста для криптовалюты проекта UNI, уверен Айдар Калиаскар.

Сейчас этот актив довольно сильно упал в цене и находится на очень выгодном уровне для входа на рынок – на отметке всего лишь в 15 долларов.

При этом сама криптобиржа является очень надежной торговой площадкой с прозрачными и довольно выгодными комиссиями, что постоянно привлекает к ней все новых пользователей.

Так что, купив эту цифровую валюту на нынешней просадке рынка, уже к концу года можно увидеть скачок курса вплоть до 25-35 долларов. Айдар Калиаскар, директор Forex Club Libertex в Нур-Султане

Как заработать на криптовалютах?

Получить прибыль на цифровых активах просто. Для этого достаточно открыть и пополнить счет в торговой платформе Libertex от Forex Club Libertex, которая предоставляет доступ более чем к 250 различным финансовым инструментам, включая криптовалюты. Затем нужно будет выбрать тот актив, с которым вы планируете совершить сделку, и определить, в каком направлении сейчас лучше совершить сделку. Сделать это можно с помощью встроенных инструментов технического анализа. После этого вам останется только ввести сумму сделки и нажать кнопку «в рост» или «в снижение» в зависимости от того, какой динамики котировок вы ожидаете.

Фото: Forex Club Libertex

Платформа Libertex доступна как с компьютера, так и с мобильного телефона, а значит, получать доход на криптовалютах можно в любом месте, где есть доступ в интернет. Более 2,9 млн инвесторов по всему миру уже используют Libertex для получения прибыли.

Фото: Forex Club Libertex

Воспользуйтесь текущей ситуацией на криптовалютном рынке и начните зарабатывать на криптовалютах, заказав консультацию экспертов Forex Club Libertex в Казахстане.