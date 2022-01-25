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Законодательство РК
11:42 25.01.2022

Фейковую информацию о выплатах к 8 марта распространяют в Казнете

фейк Фото: pixabay
В соцсетях распространяют фейковую информацию о выплате единовременной помощи к Международному женскому дню, передает Zakon.kz.
Распространяемая в социальных сетях информация о выплате единовременной помощи к Международному женскому дню – 8 марта является недостоверной. Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараз

фейк

Фото: акимат Тараза

Акимат попросил граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.

Анастасия Стативкина
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