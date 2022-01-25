11:42 25.01.2022
Фейковую информацию о выплатах к 8 марта распространяют в Казнете
Фото: pixabay
В соцсетях распространяют фейковую информацию о выплате единовременной помощи к Международному женскому дню, передает Zakon.kz.
Распространяемая в социальных сетях информация о выплате единовременной помощи к Международному женскому дню – 8 марта является недостоверной. Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараз
Фото: акимат Тараза
Акимат попросил граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.