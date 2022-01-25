Фейковую информацию о выплатах к 8 марта распространяют в Казнете

Распространяемая в социальных сетях информация о выплате единовременной помощи к Международному женскому дню – 8 марта является недостоверной. Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараз

Фото: акимат Тараза

Акимат попросил граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников.