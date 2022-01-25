Берик Имашев освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, – говорится в указе.

Берик Имашев родился 7 июня 1960 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1982), юрист.

Научные звания, степени, деятельность:

· кандидат юридических наук, тема диссертации: «Криминологические проблемы противоправного банкротства» (2005).

Трудовой стаж:

· стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района (1982-1992);

· начальник организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1992-1993);

· первый заместитель прокурора города Алматы (1993-1994);

· заместитель председателя правления АБ «Казкоммерцбанк» (1994-1995);

· внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан, президент ассоциации «Юристы делового мира» (1995);

· директор Агентства по реорганизации предприятий – заместитель председателя Госкомимущества Республики Казахстан (10.1995 – 09.1996);

· начальник управления налоговой полиции – заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Казахстан (09.1996 – 04.1997);

· директор юридической фирмы «Имашев и партнеры» (1997-1998);

· председатель Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (04.1998 – 01.1999);

· помощник президента Республики Казахстан по вопросам развития малого бизнеса (05.1998 – 10.1999);

· адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы «Имаш», заместитель председателя президиума коллегии адвокатов города Астаны (11.1999 – 12.2000);

· председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (13.12.2000 – 11.2001);

· член коллегии адвокатов Астаны (11.2001 – 07.2003);

· президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (09.2002 – 07.2003);

· заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (06.2003 – 05.2005);

· председатель правления, совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства» (05.2005 – 10.2005);

· заместитель руководителя Администрации президента РК (18.10.2005 – 12.01.2007);

· секретарь Совета безопасности РК (12.01.2007 – 19.02.2008);

· помощник президента – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (19.02.2008 – 19.08.2008);

· министр юстиции Республики Казахстан (с 20.01.2012; переназначен – с 04.04.2014; переназначен – 30.04.2015 – 09.2016);

· председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (13.09.2016, переизбран с 09.2021).