Берик Имашев освобожден от должности
Берик Имашев освобожден от должности председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, – говорится в указе.
Берик Имашев родился 7 июня 1960 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1982), юрист.
Научные звания, степени, деятельность:
· кандидат юридических наук, тема диссертации: «Криминологические проблемы противоправного банкротства» (2005).
Трудовой стаж:
· стажер, следователь прокуратуры Фрунзенского района, прокурор отдела по исполнению законов на транспорте, следователь по особо важным делам при прокуроре Казахской ССР, прокурор Московского района (1982-1992);
· начальник организационно-аналитического управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1992-1993);
· первый заместитель прокурора города Алматы (1993-1994);
· заместитель председателя правления АБ «Казкоммерцбанк» (1994-1995);
· внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан, президент ассоциации «Юристы делового мира» (1995);
· директор Агентства по реорганизации предприятий – заместитель председателя Госкомимущества Республики Казахстан (10.1995 – 09.1996);
· начальник управления налоговой полиции – заместитель председателя Государственного налогового комитета Республики Казахстан (09.1996 – 04.1997);
· директор юридической фирмы «Имашев и партнеры» (1997-1998);
· председатель Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса (04.1998 – 01.1999);
· помощник президента Республики Казахстан по вопросам развития малого бизнеса (05.1998 – 10.1999);
· адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов, директор адвокатской конторы «Имаш», заместитель председателя президиума коллегии адвокатов города Астаны (11.1999 – 12.2000);
· председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (13.12.2000 – 11.2001);
· член коллегии адвокатов Астаны (11.2001 – 07.2003);
· президент ЗАО «Нефтеконсалтинг» (09.2002 – 07.2003);
· заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан (06.2003 – 05.2005);
· председатель правления, совета директоров АО «Фонд развития малого предпринимательства» (05.2005 – 10.2005);
· заместитель руководителя Администрации президента РК (18.10.2005 – 12.01.2007);
· секретарь Совета безопасности РК (12.01.2007 – 19.02.2008);
· помощник президента – секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (19.02.2008 – 19.08.2008);
· министр юстиции Республики Казахстан (с 20.01.2012; переназначен – с 04.04.2014; переназначен – 30.04.2015 – 09.2016);
· председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (13.09.2016, переизбран с 09.2021).