Талгат Жакан назначен заместителем управляющего делами президента РК
Жакан Талгат Амангелдиулы назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, – говорится в распоряжении.
Талгат Жакан родился 7 января 1965 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алма-Атинский институт народного хозяйства (1987), специальность «Экономист»;
· Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (2018), магистр экономики;
· прошел курсы повышения квалификации для Чрезвычайных и полномочных послов Дипломатической академии.
Трудовой стаж:
· инженер, экономист Отдела внедрения вычислительной техники Республиканского вычислительного центра Казпотребсоюза (1988-1992);
· главный контролер-ревизор Управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан (1992-1996);
· главный специалист, начальник отдела, заместитель директора валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996 – 07.2007);
· советник министра иностранных дел Республики Казахстан (07.2007 – 10.2007);
· заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (10.2007 – 2010);
· заведующий отделом макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2010 – 02.2012);
· советник премьер-министра Республики Казахстан (03.2012 – 10.2012);
· государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (10.2012 – 07.2014);
· директор финансового департамента Исполнительного комитета СНГ, город Москва (07.2014 – 09.2016);
· член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (16.09.2016 – 09.09.2021);
· руководитель ГУ «Управление материально-технического обеспечения» при Управлении делами президента РК (с 10.09.2021).