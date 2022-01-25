Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:14 25.01.2022

Талгат Жакан назначен заместителем управляющего делами президента РК

Талгат Жакан Фото: gov.kz
Талгат Жакан назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Жакан Талгат Амангелдиулы назначен заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан, – говорится в распоряжении.

Талгат Жакан родился 7 января 1965 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алма-Атинский институт народного хозяйства (1987), специальность «Экономист»;

· Дипломатическая академия Министерства иностранных дел Российской Федерации (2018), магистр экономики;

· прошел курсы повышения квалификации для Чрезвычайных и полномочных послов Дипломатической академии.

Трудовой стаж:

· инженер, экономист Отдела внедрения вычислительной техники Республиканского вычислительного центра Казпотребсоюза (1988-1992);

· главный контролер-ревизор Управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан (1992-1996);

· главный специалист, начальник отдела, заместитель директора валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996 – 07.2007);

· советник министра иностранных дел Республики Казахстан (07.2007 – 10.2007);

· заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (10.2007 – 2010);

· заведующий отделом макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (2010 – 02.2012);

· советник премьер-министра Республики Казахстан (03.2012 – 10.2012);

· государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан (10.2012 – 07.2014);

· директор финансового департамента Исполнительного комитета СНГ, город Москва (07.2014 – 09.2016);

· член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (16.09.2016 – 09.09.2021);

· руководитель ГУ «Управление материально-технического обеспечения» при Управлении делами президента РК (с 10.09.2021).

Анастасия Стативкина
Казахстан
Нацбанк повысил базовую ставку до 10,25%
24.01.2022
Студентам повысят стипендии в Казахстане
24.01.2022
В «Самрук-Казына» сократили штат на 50%
24.01.2022
Назарбаев Университет: для чего нужен эндаумент-фонд
24.01.2022
При каких симптомах нужно срочно идти к нейрохирургу, рассказал врач
24.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости