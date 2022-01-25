Более 9 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от COVID-19

На заседании правительства РК под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрен вопрос о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. По словам министра Ажар Гиният, рост заболеваемости, вызванный циркуляцией и распространением варианта «Омикрон», отмечается во всех странах мира.

По данным Европейского региона ВОЗ, за последние две недели из 54 стран в 43 отмечается рост заболеваемости. В Казахстане с начала года коронавирусной инфекцией заболели более 178 тыс. человек.

Впервые за весь период пандемии суточная регистрация случаев превысила 16 тыс., это обусловлено высокой заразностью и скоростью распространения варианта «Омикрон». На сегодня вся страна, за исключением Туркестанской области, находится в «красной» зоне. Ажар Гиният

За последнюю неделю уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией вырос в 1,5 раза. Вместе с тем снизилась летальность от коронавирусной инфекции.

По сравнению с августом, когда ежедневно регистрировалась самая высокая летальность за всю пандемию, летальность снизилась в 12,5 раза. Минздрав РК

С начала января по сравнению с декабрем заболеваемость выросла в 11 раз. При этом ее рост отмечается во всех регионах. Наибольший рост заболеваемости отмечается в Актюбинской – в 53 раза, Мангистауской – в 34 раза, Атырауской – в 33 раза, Кызылординской областях – в 28 раз, в городах Нур-Султане и Шымкенте – в 25 раз. Смертность во всех регионах низкая.

Резкий рост заболеваемости отразился и на занятости инфекционных стационаров в республике. За последний месяц занятость инфекционных коек увеличилась в два раза, с 18 до 38%. Ажар Гиният

По ее словам, занятость более 50% коечного фонда отмечается в Нур-Султане, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской и Павлодарской областях. Занятость реанимационных коек более 50% отмечается в городе Нур-Султане.

Вопрос занятости коечного фонда по регионам находится на постоянном контроле. При нагрузке на коечный фонд выше 70% в регионах дифференцировано будут приниматься дополнительные карантинные меры, направленные на недопущение регистрации высокой смертности, связанной с несвоевременным получением населением медицинской помощи по коронавирусной инфекции и другим значимым заболеваниям. Ажар Гиният

Что касается вакцинации, на сегодня первым компонентом привито более 9,7 млн человек, вторым компонентом привито более 9 млн человек. Первым компонентом охвачено 80,2% подлежащего взрослого населения, или 51% от численности населения РК, и вторым компонентом – 76,4%, или 47,3%.

В двух регионах страны — Мангистауской и Костанайской областях – отмечается охват вакцинацией ниже 60%.

Охват вакцинацией первым компонентом подростков, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer составил 28,2% подлежащего контингента, вторым компонентом – 15%. При этом следует отметить, что темпы вакцинации выросли с 7 тыс. вакцинируемых в сутки в ноябре до 30 тыс. в январе. Активно продолжается ревакцинация подлежащего населения – охват составил 37%.

Несмотря на положительную динамику темпов ревакцинации, необходимо эту работу продолжить. В первую очередь необходимо ревакцинировать лиц старше 60 лет, так как в реанимациях в крайне тяжелом состоянии находятся 126 пациентов, из которых почти 60% – это лица старше 60 лет, – отметила Гиният.

Говоря о предпринимаемых в стране мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, министр в первую очередь сказала о ситуации в образовательных учреждениях.

Во-первых, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, по рекомендации Министерства образования и науки и ЮНИСЕФ, пересмотрен формат обучения в организациях образования.

Так, по словам министра, все дошкольные организации, начальные классы школ и школы численностью до 600 учащихся работают в штатном формате.

В общеобразовательных учреждениях с численностью учащихся более 600 человек набор учащихся для штатного формата обучения не должен превышать 50%, учащиеся начальных классов обучаются по дневной форме. При этом при выборе формата обучения необходимо учитывать уровень охвата вакцинацией. В вузах и колледжах также действует дифференцированный подход: лекции проходят онлайн, остальные занятия – по гибкому графику.

В то же время, учитывая рост заболеваемости ОРВИ и КВИ среди детей в 1,3 раза, следует отметить, что органы санитарно-эпидемиологического надзора продолжат следить за выполнением карантинных мероприятий и, в случае выявления нарушений, занятия будут переведены в онлайн-режим. Ажар Ганият

В связи с этим, по словам министра, акиматам областей, городов Алматы, Нур-Султан и Шымкент необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в организациях образования для недопущения резкого роста заболеваемости среди обучающихся.

Во-вторых, с учетом скорости распространения и особенностей течения коронавирусной инфекции, вызванной вариантом «Омикрон», пересмотрен подход к срокам карантина и, соответственно, к срокам изменения статуса в Ashyq.

Так, срок карантина для близких контактных и бессимптомных больных сокращен с 14 до 10 дней. При этом при наличии отрицательного результата ПЦР-исследования на седьмые сутки карантин завершается.

Если по каким-то причинам ПЦР-тест на седьмые сутки не сдан, то карантин завершается на 10-й день без дополнительной сдачи ПЦР-теста. Данные критерии нашли свое отражение в постановлениях главного государственного врача по ограничительным мерам и в постановлении, определяющем правила работы и изменения статуса в Ashyq.

В-третьих, в целях реализации поручений главы государства от 21 января 2022 года также рассмотрены и одобрены на МВК следующие подходы к снижению ограничений для субъектов бизнеса:

- продолжено дальнейшее внедрение проекта Ashyq на объектах бизнеса;

- сняты ограничения по времени работы во всех зонах, для всех объектов, допускающих посетителей как с «зеленым», так и с «синим» статусом;

- при использовании только «зеленого» статуса в Ashyq, независимо от зоны эпидриска, без ограничений могут проводиться торжественные, памятные, спортивные мероприятия, выставки, форумы. Не ограничивается деятельность спорткомплексов, оздоровительных и религиозных объектов, развлекательных объектов, ТРЦ, торговых сетей;

- допускается вход без ограничений при наличии «синего» статуса, независимо от зоны эпидриска, в отели, гостиницы, аэропорты, ж/д- и автовокзалы, ЦОНы, отделения АО «Казпочта», банки, объекты общественного питания по типу столовых, крытые рынки, образовательные центры, СПА-центры, салоны красоты, на межобластные, внутриобластные, городские перевозки;

- увеличена заполняемость объектов общепита по типу ресторанов, объектов культуры, игровых и развлекательных заведений для взрослых и детей: для ряда объектов, где допускается вход посетителей с «синим» статусом, снимаются ограничения в «зеленой» зоне, в «желтой» зоне количество посетителей ограничивается 70%, в «красной» зоне – 60%.

За весь период пандемии не было таких масштабных послаблений карантинных мер во всех отраслях бизнеса. И это, в свою очередь, накладывает особую ответственность и веру в приверженность бизнеса выполнению установленных алгоритмов безопасной работы, – сказала Гиният.

При этом, при выявлении риска перегрева системы здравоохранения и повышения летальности от коронавирусной инфекции, могут быть введены дополнительные ограничительные меры.