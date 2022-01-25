12:28 25.01.2022
Максимальные ставки по тенговым депозитам повышены в РК
Фото: Zakon.kz
КФГД вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам на январь и февраль 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Изменения вводятся в действие с 25 января 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам.КФГД
Так, по несрочным депозитам ставки составят 9,8%.
По срочным депозитам:
на три и шесть месяцев – 10,3% (без пополнения), 9,8% – с пополнением;
на 12 месяцев – 10,7% (без пополнения), 10,4% – с пополнением депозита.
на 24 месяца – 9,4% (без пополнения), 9,2% – с пополнением.
По сберегательным депозитам ставки составят на три и шесть месяцев – 13,3%.
Кроме того, были повышены максимальные ставки по сберегательным депозитам на три, шесть и 12 месяцев на февраль 2022 года аналогично размерам, установленным КФГД с 11 января 2022 года.