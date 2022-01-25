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Законодательство РК
12:28 25.01.2022

Максимальные ставки по тенговым депозитам повышены в РК

ставки по депозитам Фото: Zakon.kz
КФГД вслед за повышением базовой ставки Национального банка Казахстана повысил и максимальные рекомендуемые ставки по несрочным депозитам на январь и февраль 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Изменения вводятся в действие с 25 января 2022 года, и с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по соответствующим депозитным продуктам.КФГД

Так, по несрочным депозитам ставки составят 9,8%.

По срочным депозитам:

  • на три и шесть месяцев – 10,3% (без пополнения), 9,8% – с пополнением;

  • на 12 месяцев – 10,7% (без пополнения), 10,4% – с пополнением депозита.

  • на 24 месяца – 9,4% (без пополнения), 9,2% – с пополнением.

По сберегательным депозитам ставки составят на три и шесть месяцев – 13,3%.

Кроме того, были повышены максимальные ставки по сберегательным депозитам на три, шесть и 12 месяцев на февраль 2022 года аналогично размерам, установленным КФГД с 11 января 2022 года.

Лариса Черненко
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