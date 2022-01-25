Казахстанцы жалуются на перебои с электричеством

По сообщениям СМИ, электричества нет в некоторых районах Алматы, Тараза, Шымкента и других регионах.

В Алматы из-за проблем с электричеством не работают светофоры. В акимате города выясняют причины.

Кроме того, проблемы со светом наблюдаются и в соседних странах.

В Узбекистане перебои с электроэнергией наблюдаются в Ташкенте, Гулистане, Карши, Самарканде, Бухаре, Коканде и Чирчике. Отмечается, что из-за отключения света ташкентское метро приостановило работу. Также в стране наблюдаются проблемы с подачей воды. В Минэнерго Узбекистана заявили, что специалисты сейчас работают над исправлением неисправности.

В Кыргызстане свет отключился в городах Баткен, Талас, Ош, Кемин, Токмок, Талас, Кара-Балта, а также в Иссык-Кульской области. В Минэнерго страны сообщили, что Кыргызстан восстановит электроснабжение в течение 30 минут.