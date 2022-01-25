В акимате Алматы назвали причину массового отключения света

Отключение произошло по линии KEGOC. Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях «Алатау Жарык Компаниясы». Работы по переподключению начаты. Акимат Алматы

По сообщениям СМИ, электричества нет в некоторых районах Алматы, Тараза, Шымкента и в других регионах. В Алматы из-за проблем с электричеством не работают светофоры.

Кроме того, проблемы с электричеством наблюдаются в соседних Узбекистане и Кыргызстане.

UPD

По данным на 13:01 (по времени Алматы), из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено, заявили в «Алатау Жарык Компаниясы».