12:49 25.01.2022
В акимате Алматы назвали причину массового отключения света
Фото: pixabay
В акимате Алматы сообщили, что отключение электричества произошло из-за того, что упало напряжение в сети. Начаты работы по переподключению, передает Zakon.kz.
Отключение произошло по линии KEGOC. Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях «Алатау Жарык Компаниясы». Работы по переподключению начаты.Акимат Алматы
По сообщениям СМИ, электричества нет в некоторых районах Алматы, Тараза, Шымкента и в других регионах. В Алматы из-за проблем с электричеством не работают светофоры.
Кроме того, проблемы с электричеством наблюдаются в соседних Узбекистане и Кыргызстане.
UPD
По данным на 13:01 (по времени Алматы), из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено, заявили в «Алатау Жарык Компаниясы».