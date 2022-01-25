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12:49 25.01.2022

В акимате Алматы назвали причину массового отключения света

Электричество Фото: pixabay
В акимате Алматы сообщили, что отключение электричества произошло из-за того, что упало напряжение в сети. Начаты работы по переподключению, передает Zakon.kz.
Отключение произошло по линии KEGOC. Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях «Алатау Жарык Компаниясы».   Работы по переподключению начаты.Акимат Алматы

По сообщениям СМИ, электричества нет в некоторых районах Алматы, Тараза, Шымкента и в других регионах. В Алматы из-за проблем с электричеством не работают светофоры.

Кроме того, проблемы с электричеством наблюдаются в соседних Узбекистане и Кыргызстане.

UPD

По данным на 13:01 (по времени Алматы), из всех локальных отключений электроэнергии, произошедших в Алматы из-за сбоя в работе высоковольтной ЛЭП, 50% восстановлено, заявили в «Алатау Жарык Компаниясы».

Айтурган Азимжанова
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