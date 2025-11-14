#АЭС в Казахстане
События

Массовое отключение света в Алматы: комментарий акимата

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2025 10:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В акимате прокомментировали массовое отключение электроэнергии в Алатауском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, 13 ноября 2025 года произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ №124А и №101А. В результате несколько крупных подстанций – ПС-162А "Алгабас", ПС-169А "Акбулак" и ПС-123А "АТЭЦ-2" – были временно обесточены.

"Авария затронула потребителей Алатауского района города Алматы. Электроснабжение было временно отключено в следующих микрорайонах: Акбулак, Алгабас, Аккент, Саялы, Теректы, Газжайып, Коксай, Нуркент, Дарабоз, Зердель, а также территория между проспектом Райымбека и улицами Б. Момышулы и Монке би. На место происшествия оперативно были направлены аварийно-восстановительные бригады. Специалисты начали работы по выяснению причин аварии и осуществляют мероприятия по поэтапному восстановлению электроснабжения. В 00:12 14 ноября подстанция ПС-110/10 кВ №169А "Акбулак" была вновь подключена через линию 110 кВ №101А. В настоящее время специалисты продолжают работы по восстановлению электроснабжения микрорайонов Нуркент, Аккент, Алгабас, Теректы и Коксай", – сообщили в акимате и извинились за временные неудобства.

Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения.

Жители Алатауского района остались без электроэнергии с вечера 13 ноября.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
