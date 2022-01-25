ЕНТ стартовало в Казахстане

По информации МОН РК, Единое национальное тестирование продлится до 22 февраля 2022 года.

Ранее проведение ЕНТ планировалось с 10 января по 10 февраля. Однако в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения сроки были перенесены. По мере необходимости были введены дополнительные дни тестирования. МОН РК

Как отмечается, в этом году внедрен ряд новшеств как для создания комфортных условий абитуриентам, так и для усиления транспарентности самого процесса сдачи тестирования.

К примеру, выпускникам с особыми образовательными потребностями в 2022 году будет предоставлено дополнительное время. Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата получат, помимо основных 240 минут, еще 40 минут дополнительно для выполнения заданий тестирования. То есть они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные, в течение 4 часов 40 минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Такие изменения существенно облегчат сдачу ЕНТ претендентам с особыми образовательными потребностями. Директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емельбаев

Тестирование будет проводиться по принципу: «один компьютер – две камеры – один тестируемый». На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого.

Фронтальная веб-камера позволит провести идентификацию личности поступающего и исключить подмену лиц во время ЕНТ. Также это необходимо для ведения контроля за ходом сдачи экзамена и обеспечения прозрачности тестирования.

Как отметили в МОН, по итогам январского ЕНТ возможно обучение на платной основе. Претендовать на гранты выпускники смогут на основании итогов летнего тестирования. Также будут строго соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.