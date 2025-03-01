Мартовское ЕНТ стартовало в Казахстане: в первый день тестирование пройдут 775 человек

В Казахстане началось ЕНТ, которое продлится до 6 апреля. На данный момент около 163 тыс. человек подали заявление для участия в нем, сообщает Zakon.kz.

Из них 76% выбрали казахский язык тестирования, 23,9% – русский и 162 человека – английский.

"При подаче заявлений абитуриенты самостоятельно выбирали дату, время и пункт проведения тестирования. В первый день ЕНТ сдают 775 человек по всей стране", – рассказали в Национальном центре тестирования.

Самой популярной комбинацией профильных предметов стала "Биология-Химия" – 17,5%. Эти предметы сдают будущие медики, учителя и специалисты сельского хозяйства. Далее следуют комбинации "Математика-Физика" – 17,1% и "Математика-Информатика" – 10,5%, представляющие будущих инженеров и IT-специалистов.

Количество предметов на ЕНТ остается прежним: три обязательных и два на выбор. Количество заданий – 120, в том числе 20 по "Истории Казахстана", 10 по "Грамотности чтения", 10 по "Математической грамотности" и по 40 по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов – 140.

Время тестирования – 4 часа (240 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрено дополнительное время – 40 минут.

В мартовском ЕНТ участвуют те, кто зачислен в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, выпускники школ прошлых лет и колледжей, казахи, не являющиеся гражданами Казахстана, а также выпускники этого года, которые планируют поступить в вуз на платной основе.

10 февраля 2025 года завершилось январское ЕНТ, которое сдали около 164 тысяч человек. Средний балл составил 65,8. Максимальный – 139. Всего 186 абитуриентов набрали более 130 баллов.