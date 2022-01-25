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13:13 25.01.2022

На Кубке Африки в давке погибли семь футбольных болельщиков

Футбол КАН Давка Фото: Twitter/RT_russian
Перед матчем 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Коморских Островов произошла давка возле стадиона, сообщает Zakon.kz.

Многочисленные болельщики пытались зайти на стадион, но сотрудники службы безопасности не смогли сдержать их и организовать контролируемый проход фанатов через ворота. В ходе давки люди падали, а другие наступали на них. В результате погибли не менее семи человек, передает LSI Africa. Еще примерно 40 человек пострадали, некоторые из них в тяжелом состоянии.

Матч между командами Камеруна и Коморских Островов прошел на стадионе «Олембе». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Из-за травм и коронавируса сборная Комор осталась без трех вратарей. В связи с этим в воротах сыграл защитник Шакер Аль-Хадур.

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Куандык Шынасилов
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