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14:08 25.01.2022

Пекин-2022: Чингиз Ракпаров представит Казахстан в лыжном двоеборье

Чингиз Ракпаров олимпийские игры Фото: Instagram/chingizrakparov
Определилось имя участника Зимней Олимпиады-2022 от Казахстана в лыжном двоеборье, передает Zakon.kz.

Главный тренер сборной РК по лыжному двоеборью Дильшат Мираев сообщил Olympic.kz, что обладателем путевки на Белые игры стал 26-летний Чингиз Ракпаров. На его счету – участие в трех чемпионатах мира.

Для Чингиза эта Олимпиада будет большим опытом, мы гордимся его результатом. У нас был шанс получить вторую путевку. Еще один спортсмен стоял в ряду претендентов. Однако немного не хватило очков. Дильшат Мираев

Лыжное двоеборье – дисциплина, в которой победитель определяется по сумме результатов в прыжках с трамплина и лыжной гонке-преследовании.

Алматы принимал Этапы Кубка мира по лыжному двоеборью в 2012 и 2013 годах.

В целом Казахстан на Зимней Олимпиаде в Пекине представят 33 спортсмена, выигравшие 83 лицензии в восьми видах спорта – фристайле (могул и акробатика), шорт-треке, конькобежном спорте, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках на лыжах с трамплина.

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Альберт Ахметов
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