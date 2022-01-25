13:50 25.01.2022
Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии – АЖК
Фото: Zakon.kz
В АО «Алатау жарық компаниясы» прокомментировали отключение света в городе, отметив, что ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии, передает Zakon.kz.
В пресс-службе компании сообщили, что городские больницы запитаны по другим схемам энергоснабжения.
В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрена автономная электрогенерация – дизель-генераторы. АО «Алатау жарық компаниясы»
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