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13:50 25.01.2022

Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии – АЖК

больница в Алматы Фото: Zakon.kz
В АО «Алатау жарық компаниясы» прокомментировали отключение света в городе, отметив, что ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии, передает Zakon.kz.

В пресс-службе компании сообщили, что городские больницы запитаны по другим схемам энергоснабжения.

В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрена автономная электрогенерация – дизель-генераторы. АО «Алатау жарық компаниясы»

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Оксана Житникова
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