Ни одна из больниц Алматы не отключалась от электроэнергии – АЖК

В пресс-службе компании сообщили, что городские больницы запитаны по другим схемам энергоснабжения.

В случае каких-либо сбоев в подаче электричества у них предусмотрена автономная электрогенерация – дизель-генераторы. АО «Алатау жарық компаниясы»

Новость по теме Отключение электроэнергии в Казахстане – названа причина

На юге Казахстана 25 января произошли перебои с электричеством. Кроме того, проблемы с электричеством наблюдаются также в Кыргызстане, в городах Ош, Токмок, Талас и Кара-Балта. По всему Бишкеку не работают насосные станции.