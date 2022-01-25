Отключение электроэнергии в Казахстане – названа причина

По данным пресс-службы казахстанской компании по управлению электрическими сетями, 25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана».

Новость по теме Казахстанцы жалуются на перебои с электричеством

Отмечается, что в результате произошло аварийное разделение транзита «Север – Восток – Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

В настоящее время системным оператором АО «KEGOC» предпринимаются меры по ликвидации аварии, – заключили в пресс-службе.

Кроме того, в АО «Самрук-Энерго» сообщили, что АО «Алматинские электрические станции» и Мойнакская ГЭС увеличивают мощность в связи с перебоями с электричеством на юге Казахстана.

Стоит отметить, что проблемы с электричеством наблюдаются также в Кыргызстане, в городах Ош, Токмок, Талас и Кара-Балта. По всему Бишкеку не работают насосные станции.

В Узбекистане столичное метро приостановило работу. Проблемы со светом также в Самарканде и Бухаре.