Татьянин день: праздник, уходящий в историю

Так заведено, что 25 января считается днем рождения студенчества на Руси. В 1755 году в этот день российская императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета, ставшего вскоре одним из центров передовой науки, культуры и общественной мысли. Впоследствии во флигеле старого здания университета на Моховой улице открыли домовую церковь раннехристианской мученицы Татьяны Римской. А саму святую стали воспринимать как покровительницу всего студенчества.

В этом первом здании МГУ в самом центре Москвы на Манежной площади с 1947 года располагается факультет журналистики. С легкой руки его студентов святая Татьяна и стала покровительницей современных летописцев.

С 1850 года 25 января – праздник всего студенчества и преподавателей вузов. Учрежденный на государственном уровне, праздник студентов и профессоров фактически превратился в праздник российской интеллигенции, который отмечали довольно разгульно.

В этом году выпили все, кроме Москвы-реки, и то благодаря тому, что замерзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали. Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди. Выпускник Московского университета, писатель Антон Павлович Чехов

Во времена СССР традиция отмечать Татьянин день как день студентов продолжилась и распространилась на все республики, входящие в него.