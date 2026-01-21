#Казахстан в сравнении
25 января – день Татьяны: что скрывает имя и говорят приметы

книги, руки, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 14:01 Фото: pexels
Татьянин день – это, пожалуй, один из наиболее популярных праздников в народном календаре. Ежегодно его отмечают 25 января. В 2026 году дата приходится на воскресенье, сообщает Zakon.kz.

Изначально праздник связан с почитанием святой христианской мученицы Татьяны. Сегодня святую Татьяну чтят как покровительницу студентов и всех, кто занимается учебой и наукой.

Дата 25 января, согласно опросам, ассоциируется у большинства с поздравлением всех Татьян. Меньшее количество опрошенных же связывают дату со студенческими гуляниями.

По одной из версий, как говорится в публикации издания РБК Life, имя Татьяна произошло от древнегреческого "выстраивать", "назначать". По другой, оно является производным от имени сабинского царя Тита Татия (Titus Tatius), жившего в VIII веке до н. э.

Существует много примет, связанных с Татьяниным днем. Например, некоторые студенты верят, что 25 января нельзя готовиться к экзамену, иначе не сдашь.

Народные приметы

Погода предсказывает весну

  • Снег идет – весна будет поздней и холодной.
  • Солнечно – весна придет рано и будет теплой.

Будущее и успехи

  • Если в этот день хорошо учиться и заниматься делами – год будет успешным.
  • Начало новых начинаний в Татьянин день считается благоприятным.

Счастье и любовь

  • Девушки верили, что в этот день можно загадать желание о будущем супруге.
  • Чистота и порядок в доме 25 января символизируют счастье и гармонию в семье.

2 февраля – День сурка: что предскажет самый известный грызун мира

Ранее корреспондент Zakon.kz перечислил мифы о крещенской воде: как использовать, хранить и действительно ли она святая.

