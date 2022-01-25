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14:31 25.01.2022

В Алматы и Алматинской области восстановлено электроснабжение

лампа Фото: pixabay
В пресс-службе АО «KEGOC» сообщили, что включены все линии электропередачи транзита 500 кВ «Север – Восток – Юг Казахстана», передает Zakon.kz.

В 13:39 (по времени Нур-Султана) произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей.

Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. Пресс-служба АО «KEGOC»

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.

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