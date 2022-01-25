В Алматы и Алматинской области восстановлено электроснабжение

В 13:39 (по времени Нур-Султана) произведена синхронизация Алматинского энергоузла с ЕЭС с полным снятием ограничений потребителей.

Полностью восстановлена нормальная схема национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом. Региональные электросетевые компании Алматы и Алматинской области осуществляют снятие ограничений. Пресс-служба АО «KEGOC»

Работы по восстановлению электроснабжения южных областей продолжаются.