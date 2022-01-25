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15:08 25.01.2022

Илон Маск презентовал смартфон, который сможет заряжаться от солнца

смартфон Tesla Phone Фото: tesla
Компанией Tesla презентован первый смартфон, который сможет заряжаться от солнечных лучей, передает Zakon.kz.

Как отмечают разработчики, Tesla Phone будет не просто смартфоном, способным конкурировать со всеми гигантами на рынке на сегодняшний день, а действительно имеет все возможности для того, чтобы стать лучшим.

Смартфон уникален тем, что способен за полчаса пребывания на солнечном свете подзарядиться на 20%. Солнечная панель размещена в тыльной части устройства.

Телефон можно смело брать в путешествия, не переживая, что без доступа к электричеству останешься без связи. Ни один из ныне существующих смартфонов не может похвастаться такой возможностью.

Tesla Phone

Фото: tesla

Кроме того, Tesla Phone может напрямую подключаться к глобальной спутниковой системе Starlink и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки Земли. Для покупателей смартфона сеть будет доступна бесплатно и безлимитно.

Оксана Житникова
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