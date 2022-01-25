Илон Маск презентовал смартфон, который сможет заряжаться от солнца

Как отмечают разработчики, Tesla Phone будет не просто смартфоном, способным конкурировать со всеми гигантами на рынке на сегодняшний день, а действительно имеет все возможности для того, чтобы стать лучшим.

Смартфон уникален тем, что способен за полчаса пребывания на солнечном свете подзарядиться на 20%. Солнечная панель размещена в тыльной части устройства.

Телефон можно смело брать в путешествия, не переживая, что без доступа к электричеству останешься без связи. Ни один из ныне существующих смартфонов не может похвастаться такой возможностью.

Фото: tesla

Кроме того, Tesla Phone может напрямую подключаться к глобальной спутниковой системе Starlink и пользоваться скоростным спутниковым интернетом из любой точки Земли. Для покупателей смартфона сеть будет доступна бесплатно и безлимитно.