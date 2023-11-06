Американский миллиардер Илон Маск, глава Tesla Motors и SpaceX, презентовал нового чат-бота с искусственным интеллектом. По замыслу Маска, его чат-бот сможет составить конкуренцию популярным аналогам вроде ChatGPT, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, Илон Маск рассказал о чат-боте под названием Grok в соцсети X (ранее Twitter). По словам миллиардера, Grok обладает "бунтарской жилкой" и станет доступен премиум-подписчикам X после тестирования.

У Grok будет доступ к постам пользователей X. По своим возможностям чат-бот будет сравним с GPT-4. Пока что прототип Grok доступен лишь ограниченному числу пользователей в США, в ближайшие месяцы его функционал расширят за счет новых функций.

Маск добавил, что Grok "запрограммирован" на то, чтобы отвечать на пользовательские запросы с юмором и иронией. Он опубликовал пост, в котором показал ответ чат-бота на вопрос "Как изготовить кокаин в домашних условиях?". Grok предложил пользователю получить высшее химическое образование, создать тайную лабораторию, закупить сырье и "надеяться, что вы не взорветесь и вас не арестуют". Правда, в заключение чат-бот все равно посоветовал не затевать таких авантюр.

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023

По признанию бизнесмена, Grok вдохновлен старой научной фантастикой – особенно романом "Автостопом по галактике" Дугласа Адамса (а само слово "грок" – отсылка к творчеству фантаста Роберта Хайнлайна).

Ранее Илон Маск заявлял, что искусственный интеллект представляет собой одну из величайших угроз для человечества. Он отмечал, что сегодня вполне возможна ситуация, при которой ИИ "станет умнее самого умного человека". С другой стороны, Маск считает, что технологии ИИ в будущем позволят людям не работать.