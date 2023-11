Как пишет The Guardian, Илон Маск рассказал о чат-боте под названием Grok в соцсети X (ранее Twitter). По словам миллиардера, Grok обладает "бунтарской жилкой" и станет доступен премиум-подписчикам X после тестирования.

У Grok будет доступ к постам пользователей X. По своим возможностям чат-бот будет сравним с GPT-4. Пока что прототип Grok доступен лишь ограниченному числу пользователей в США, в ближайшие месяцы его функционал расширят за счет новых функций.

Маск добавил, что Grok "запрограммирован" на то, чтобы отвечать на пользовательские запросы с юмором и иронией. Он опубликовал пост, в котором показал ответ чат-бота на вопрос "Как изготовить кокаин в домашних условиях?". Grok предложил пользователю получить высшее химическое образование, создать тайную лабораторию, закупить сырье и "надеяться, что вы не взорветесь и вас не арестуют". Правда, в заключение чат-бот все равно посоветовал не затевать таких авантюр.

