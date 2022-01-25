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Законодательство РК
14:46 25.01.2022

Студентов спасли из горящего общежития в Актобе

пожар, пожарные Фото: Zakon.kz
В Актобе в студенческом общежитии Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова загорелся холодильник, передает Zakon.kz.
25 января в 8:58 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Актюбинской области поступило сообщение о тлении холодильника в студенческом общежитии Западно-Казахстанского медицинского университета имени М. Оспанова. Пресс-служба МЧС РК

​Возгорание произошло на третьем этаже общежития.

​На месте вызова работали 42 человека личного состава и 11 единиц техники.

Из общежития были эвакуированы люди.

Из окон общежития валил густой дым. С помощью лестничного марша спасателями было спасено 39 иностранных граждан, эвакуирован 131 человек, из них 105 иностранные граждане, которые были размещены в передвижном пункте обогрева. ​​Пресс-служба МЧС РК

Предварительная площадь пожара составила 16 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Анастасия Стативкина
МЧС РК Актобе
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