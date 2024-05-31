Изъятие взятки у ректора Западно-Казахстанского медицинского университета попало на видео
Фото: Zakon.kz
Ректора Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова подозревают в коррупции, передает Zakon.kz.
В Антикоррупционной службе Алматинской области сообщили, что изобличили председателя Правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова", который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования получил от алматинского предпринимателя взятку в размере 11,6 млн тенге.
С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
Расследование продолжается.
Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее стало известно, что замруководителя спецЦОНа Алматы подозревают в мошенничестве.
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