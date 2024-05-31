Изъятие взятки у ректора Западно-Казахстанского медицинского университета попало на видео

Ректора Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова подозревают в коррупции, передает Zakon.kz.

В Антикоррупционной службе Алматинской области сообщили, что изобличили председателя Правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова", который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования получил от алматинского предпринимателя взятку в размере 11,6 млн тенге.





С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее стало известно, что замруководителя спецЦОНа Алматы подозревают в мошенничестве.