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Изъятие взятки у ректора Западно-Казахстанского медицинского университета попало на видео

Ректора Западно-Казахстанского медицинского университета арестовали за взятку, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 18:38 Фото: Zakon.kz
Ректора Западно-Казахстанского медицинского университета им. М. Оспанова подозревают в коррупции, передает Zakon.kz.

В Антикоррупционной службе Алматинской области сообщили, что изобличили председателя Правления НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет им. М.Оспанова", который за беспрепятственное перечисление бюджетных средств по договорам государственных закупок медицинского оборудования получил от алматинского предпринимателя взятку в размере 11,6 млн тенге.


С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.

Расследование продолжается.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее стало известно, что замруководителя спецЦОНа Алматы подозревают в мошенничестве.

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