Сколько детей находятся в инфекционных стационарах Алматы

По словам заместителя руководителя Управления общественного здоровья Алматы Светланы Султангазиевой, у «омикрон-штамма» есть определенные особенности течения заболевания – высокая контагиозность и короткий инкубационный период. В некоторых случаях до появления первых симптомов проходит всего два-три дня.

Основные симптомы: интоксикация, головная боль, першение в горле, боли в горле, сухой кашель. Потеря вкуса и запаха сейчас встречаются крайне редко.

На сегодняшний день по Алматы в стационарах находятся 145 детей, из них двое – в отделении реанимации. Тяжесть состояния этих детей больше обусловлена сопутствующими заболеваниями. На амбулаторном лечении – более 1500 детей, из которых 169 – в возрасте до одного года. У всех этих детей состояние в основном легкое или средней степени тяжести. В течении заболевания как таковых особенностей нет. В большинстве случаев течение заболевания такое же, как при острой вирусной инфекции, но проявлений ринита и синусита меньше. Светлана Султангазиева

Спикер добавила, что врачи опасаются возникновения у детей мультивоспалительного синдрома, способного проявиться после выздоровления, примерно через две-шесть недель.

На данный момент детей от 12 до 18 лет вакцинируют Pfizer. Привито более 28 тыс. школьников - 31% от подлежащего контингента вакцинируемых детей.