Изменился порядок выплаты компенсации за проезд студентам и выпускникам вузов

Так, компенсация на проезд выплачивается следующим категориям обучающихся по государственному образовательному заказу:

обучающимся дневной формы обучения в учебных заведениях технического и профессионального, послесреднего образования два раза в год, в период зимних и летних каникул, в размере 2-кратного МРП;

выпускникам учебных заведений технического и профессионального, послесреднего образования – один раз в год в размере 2-кратного МРП;

студентам организаций высшего и послевузовского образования, магистрантам, два раза в год, в период зимних и летних каникул в размере 4-кратного МРП;

слушателям подготовительных отделений организаций высшего и послевузовского образования – один раз в год в размере 4-кратного МРП;

выпускникам организаций высшего и послевузовского образования – один раз в год в размере 4-кратного МРП.

Компенсация за проезд выплачивается при наличии документов (проездной билет и посадочный талон, по проезду автобусом только проездной билет), подтверждающих проезд на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте (кроме такси) в период зимних и летних каникул в соответствии с академическим календарем организации высшего и послевузовского образования, графиком учебного процесса организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге.

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2022 года.