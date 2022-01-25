Топ лучших сериалов, вышедших в 2021 году

2021 год подарил зрителям множество новых сериалов: адаптация мультсериала «Винкс», «Тень и кость», снятый по фэнтези-роману Ли Бардуго, корейский сериал «Игра в кальмара», второй сезон «Ведьмака» и многие другие. Некоторые из них произвели фурор среди любителей сериалов, а многие подростки обрели новые примеры для подражания и образы на Хэллоуин. О пяти лучших зарубежных сериалах по рейтингу медиаплатформы «Смотрим» рассказывает Zakon.kz.

«ВандаВижн»

Американский мини-сериал производства Marvel Studios. События сериала разворачиваются после сюжета фильма «Мстители: Финал». Оплакивающая смерть своего возлюбленного Вижна Ванда каким-то образом оживляет его. Часть эпизодов была снята в черно-белом формате, подражая ситкомам из прошлого.

«Игра в кальмара»

Хван Дон Хёк, автор и режиссер сериала, придумал идею еще в 2008 году, но ему не удалось найти финансирование для своей задумки. На протяжении месяца с лишним сериал был одним из самых просматриваемых в более чем 90 странах мира. Он повествует о 456 людях, которые, испытывая финансовые трудности, принимают участие в турнире на выживание. После выбывания одного игрока из турнира размер приза увеличивается на 100 млн вон. Победитель турнира получит 45,6 млрд вон.

«Каштановый человечек»

Датский детективный сериал, премьера которого состоялась 29 сентября 2021 года, был снят по книге Сорена Свейструпа. На месте убийства полиция находит фигурку каштанового человечка, которая является единственной уликой, оставленной преступником. С развитием сюжета количество оставленных каштановых человечков растет — в городе орудует маньяк.

«Ведьмак» (2 сезон)

Продолжение вышедшего на экраны в 2019 году первого сезона «Ведьмака», снятого по мотивам культовой фэнтези-саги Анджея Сапковского. В отличие от первого сезона, действия второго сезона разворачиваются в хронологическом порядке. Особое внимание уделяется отношениям Геральда и Цири. В основе сезона – книги «Кровь эльфов» и «Час Презрения».

«Мейр из Исттауна»

Американский мини-сериал, созданный в жанре криминальной драмы, рассказывает о событиях городка Исттаун. Женщина-детектив Мейр Шиэн расследует дело об исчезновении несовершеннолетней матери-одиночки Кэти Бейли, параллельно пытаясь разобраться с проблемами в своей жизни: она разведена, сын совершил самоубийство, а невестка употребляет наркотики.