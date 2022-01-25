Полномочия военной полиции могут расширить в Казахстане

В Мажилисе презентовали проект закона «Об органах военной полиции» с сопутствующими поправками.

По словам члена Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сергея Решетникова, в 2005 году был принят закон и с этого периода органы военной полиции осуществляют свою деятельность в нашей стране уже почти 25 лет.

В свете последних трагических событий глава государства дал положительную оценку действий бойцов спецподразделений МВД и военнослужащих. Вместе с тем глава государства указал на ряд проблем в сфере национальной безопасности, поставил задачу перестроить работу наших Вооруженных сил, правоохранительных структур, органов нацбезопасности и внешней разведки. Член Комитета по международным делам, обороне и безопасности Сергей Решетников

Он уточнил, что основной проект закона является специфическим и относится не только к Министерству обороны, но и КНБ и МВД, так как при указанных ведомствах также функционируют самостоятельные органы военной полиции и проектом закона предусматривается расширение и их полномочий.

В свою очередь заместитель министра обороны Республики Казахстан Султан Камалетдинов, представляя поправки в законопроект, сообщил, что разработка законопроекта направлена на расширение полномочий органов военной полиции, законодательное закрепление фактически выполняемых функций, направленных на укрепление правопорядка в Вооруженных силах.

В целях предупреждения и недопущения случаев травматизма и гибели военнослужащих в Вооруженных силах, основной причиной которых за последние годы является несоблюдение мер безопасности при несении воинской службы, возникла необходимость организации централизованной и систематической работы по обеспечению безопасности воинской службы и охране труда. В этой связи проектом закона предусматривается закрепление уже осуществляемых функций ведомственного контроля за организацией обеспечения безопасности воинской службы. Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов

Кроме того, по его словам, в настоящее время существует спектр функций и задач, выполняемых военной полицией Вооруженных сил, не регламентированных на законодательном уровне, таких, как обеспечение режима и безопасности Министерства обороны Республики Казахстан, осуществление внутреннего контроля за организацией планирования службы войск и суточного наряда, противодиверсионной безопасности, антитеррористической защищенности военных объектов, внутренней и гарнизонной служб.

Предлагается также расширить объем прав военнослужащих органов военной полиции через предоставление им права на осуществление проверок у военнослужащих и лиц гражданского персонала документов, удостоверяющих их личность, осуществление при входе (въезде) в места проведения охранных, массовых мероприятий с участием войск досмотра лиц, их вещей, транспортных средств и провозимых грузов, использование технических средств фиксации противоправных действий при исполнении служебных обязанностей. Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов

Законопроектом также предусмотрена поправка об участии органов военной полиции в миротворческой деятельности Республики Казахстан. Эта норма внесена в целях регламентации участия представителей военной полиции в международных миссиях по поддержанию мира, в частности, в миссиях ООН.