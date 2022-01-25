Правительство Казахстана приняло комплекс мер по реализации поручений главы государства

5 января был введен мораторий на повышение тарифов и цен на коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) для населения на 180 дней.

Создан общественный социальный фонд (ОСФ) «Қазақстан халқына», в который субъектами бизнеса уже перечислено свыше 20 млрд тенге.

Начата реализация плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в стране.

МВД выделены необходимые средства для укрепления материально-технического обеспечения подразделений органов внутренних дел.

Департаментам полиции в регионах, где в ходе беспорядков был уничтожен служебный автотранспорт, поставлены 457 патрульных автомобилей и 70 автобусов.

Гражданам и юридическим лицам, пострадавшим от массовых беспорядков, предоставлена отсрочка по погашению банковских займов и микрокредитов.

Для снижения нагрузки на бизнес приостановлены налоговые и таможенные проверки, начатые по инициативе органов государственных доходов, а также приостановлено выставление уведомлений по камеральному контролю.

Правительственной комиссией утвержден механизм возмещения ущерба, причиненного субъектам МСБ в ходе беспорядков.

В ближайшее время за счет средств резерва правительства начнется возмещение ущерба предпринимателям по недвижимому, движимому имуществу, а также утраченным (украденным) товарно-материальным ценностям.

Правительство определило оператором по сбору утилизационных платежей государственную компанию «Жасыл даму», 100% акций которой принадлежит государству.

Ранее аккумулированные средства ТОО «Оператор РОП» перешли в собственность государства. Создана площадка с участием гражданского и бизнес-сообщества для выработки предложений по ставкам и механизмам использования утилизационных платежей.

В целях поддержки социально уязвимых слоев населения разработаны правила назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за аренду вторичного жилья.

Для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести на базе call-центра 1414 была создана круглосуточная прямая линия.

Для консультирования граждан привлечено 150 операторов, принято более 200 тыс. звонков.

Стабилизирована работа коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

Обеспечена стабильная работа финансовой системы, торговых объектов, всех видов транспортных перевозок и сообщений.

Правительством отложена торговля газом до 1 января 2023 года на электронной торговой площадке.

Параллельно Министерством энергетики совместно с участниками рынка начата работа по совершенствованию механизма торгов сжиженным нефтяным газом на электронной площадке в целях обеспечения прозрачности и недопущения необоснованного роста цен.