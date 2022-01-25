Роналду сократят зарплату, если «МЮ» займет ниже четвертого места в лиге

Представители португальца недавно провели беседу с менеджерами «Манчестер Юнайтед», где ясно дали понять, что Криштиану покинет клуб, если «манкунианцы» не попадут в Лигу Чемпионов. Как передает Daily Mail, зарплата Роналду может снизиться, если команда по итогам сезона займет место ниже четвертого.

В данный момент форвард зарабатывает в неделю 458 тыс. евро, в случае снижения он будет получать 345 тыс.

Криштиану в нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги провел 18 игр, забил восемь голов и сделал три результативных паса. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» находятся на четвертой строчке, у них 38 очков. Ближайшая игра у «МЮ» с «Бернли» 9 февраля.

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