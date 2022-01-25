Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:26 25.01.2022

Роналду сократят зарплату, если «МЮ» займет ниже четвертого места в лиге

Футбол Фото: Instagram/cristiano
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, возможно, уже в скором времени поменяет свое место работы, сообщает Zakon.kz.

Представители португальца недавно провели беседу с менеджерами «Манчестер Юнайтед», где ясно дали понять, что Криштиану покинет клуб, если «манкунианцы» не попадут в Лигу Чемпионов. Как передает Daily Mail, зарплата Роналду может снизиться, если команда по итогам сезона займет место ниже четвертого.

В данный момент форвард зарабатывает в неделю 458 тыс. евро, в случае снижения он будет получать 345 тыс.

Криштиану в нынешнем розыгрыше Английской Премьер-лиги провел 18 игр, забил восемь голов и сделал три результативных паса. В турнирной таблице АПЛ «красные дьяволы» находятся на четвертой строчке, у них 38 очков. Ближайшая игра у «МЮ» с «Бернли» 9 февраля.

Добавьте интриги в футбольные матчи ставками на Parimatch. Новым игрокам подарок +300% к первому пополнению.

Куандык Шынасилов
Роналду Криштиану Великобритания
Назарбаев Университет: для чего нужен эндаумент-фонд
24.01.2022
При каких симптомах нужно срочно идти к нейрохирургу, рассказал врач
24.01.2022
Для кого наиболее опасен «Омикрон», рассказала профессор из Казахстана
24.01.2022
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите «Центральная Азия – КНР»
24.01.2022
Токаев: Казахстан открыт к сотрудничеству с международным сообществом
24.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости