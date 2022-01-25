Очевидцы рассказали о методах профилактики COVID-19 на Олимпиаде в Пекине

По словам генерального секретаря НОК РК Андрея Крюкова, оргкомитет максимально сократил количество персонала в каждой из делегаций стран-участниц почти на 50% по сравнению с предыдущими Играми. Спортсменам будет непросто выступать в таких условиях, но предотвращение распространения «Омикрона» сейчас на первом месте у организаторов.

Сами Игры пройдут в замкнутом пространстве, то есть передвижения будут ограничены. Доступны для посещения только места проживания, тренировок и соревнований. Будет три олимпийские деревни, управление делегацией в таких географических условиях осложняется ограничениями по перемещениям, ежедневным тестированием на коронавирус. Наши представители из Пекина сообщают, что там все гораздо более жестко, чем было в Токио. О гибкости и исключениях говорить не приходится. Андрей Крюков

Он пояснил, что казахстанская сторона делает все, чтобы исключить заражение членов нашей делегации.

Мы из Казахстана в Пекин сами не выпустим, если у человека есть подозрение на COVID-19. Китайцы очень жестко проверяют, специальные тесты используют с увеличенной чувствительностью, обхитрить их не удастся. Но мы и не собираемся хитрить, относимся к этому очень серьезно. Здесь вопрос в том, что мы принимаем все меры предосторожности и профилактики распространения коронавируса и надеемся, их будет достаточно, чтобы случаев не было. У китайцев обхитрить кого-то невозможно. Поэтому в данной ситуации мы применяем превентивные меры, чтобы обеспечить безопасность. Команды находятся в изолированных баблах, которые включают в себя места проживания и тренировок, а также проезд между ними. На Олимпиаде в Токио подобные наши меры сработали, ни одного случая выявлено не было. Андрей Крюков

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