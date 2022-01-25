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17:12 25.01.2022

В Алматы обсудили проект Концепции антикоррупционной политики

акимат Алматы Фото: Zakon.kz
На площадке акимата города Алматы состоялась встреча с представителями бизнеса по обсуждению проекта Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акимата, в мероприятии приняли участие предприниматели города, в том числе представители крупного, среднего и малого бизнеса по различным сферам деятельности, а также руководители государственных органов и НПП «Атамекен».

Открывая встречу, аким города Бакытжан Сагинтаев отметил важность участия представителей бизнес-сферы в обсуждении стратегического документа, а также выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество в целях улучшения бизнес-климата города.

В ходе мероприятия руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов презентовал проект Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

акимат Мурат Ахметов

Фото: пресс-служба Акимата

Одним из важнейших приоритетов Концепции является развитие честного бизнеса. В проект Концепции закладывается стимулирование бизнеса на внедрение антикоррупционных стандартов. Необходимо обратить отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции.Руководитель Антикоррупционной службы Алматы Мурат Ахметов

Уточняется, что в завершении встречи участники поделились своим мнением, обсудили предложенные варианты по стимулированию добропорядочного бизнеса, высказали предложения в проект Концепции.

Представители Антикоррупционной службы Алматы отметили, что все идеи и предложения бизнес-сообщества будут учтены.

Оксана Житникова
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