При госзакупках каких товаров нужно привлекать экспертов

В перечень вошли:

сервера, средства телекоммуникаций и их составные части; рабочие станции, персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, экраны, процессоры, ноутбуки, многофункциональные устройства, принтеры, сканеры; лицензионное программное обеспечение (программные продукты), аппаратно-программный комплекс.

При этом подчеркивается, что привлечение эксперта либо комиссии при закупках данных видов товаров потребуется в случае превышения суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона, или 20 тыс. МРП.

1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге.

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2022 года.