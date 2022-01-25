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Законодательство РК
17:17 25.01.2022

При госзакупках каких товаров нужно привлекать экспертов

госзакупки, привлечение экспертов Фото: pixabay
Министр финансов приказом от 20 января 2022 года определил перечень товаров, работ, услуг, по которым необходимо привлечение экспертной комиссии либо эксперта при госзакупках, сообщает Zakon.kz.

В перечень вошли:

  1. сервера, средства телекоммуникаций и их составные части;

  2. рабочие станции, персональные компьютеры, моноблоки, мониторы, экраны, процессоры, ноутбуки, многофункциональные устройства, принтеры, сканеры;

  3. лицензионное программное обеспечение (программные продукты), аппаратно-программный комплекс.

При этом подчеркивается, что привлечение эксперта либо комиссии при закупках данных видов товаров потребуется в случае превышения суммы, выделенной на проведение конкурса/аукциона, или 20 тыс. МРП.

1 МРП в 2022 году составляет 3063 тенге.

Приказ вводится в действие с 4 февраля 2022 года.

Лариса Черненко
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