17:34 25.01.2022
Можно ли вакцинироваться казахстанцам за границей – ответ Минздрава
Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета санэпидконтроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, признают ли в Казахстане паспорт вакцинации граждан, которые иммунизировались за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.
Как сообщила глава Комитета санэпидконтроля, казахстанцы вправе прививаться за рубежом.
С самых первых дней, когда была введена в целом ревакцинация против КВИ в Казахстане, мы говорим, что есть такое право у всех граждан – если они вакцинировались за рубежом, они могут приехать в Казахстан, показать свой паспорт вакцинации и он будет отражен в наших информационных системах.Глава Комитета санэпидконтроля Минздрава РК