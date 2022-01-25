Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:34 25.01.2022

Можно ли вакцинироваться казахстанцам за границей – ответ Минздрава

Вакцина против КВИ, документы Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета санэпидконтроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК рассказала, признают ли в Казахстане паспорт вакцинации граждан, которые иммунизировались за рубежом, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила глава Комитета санэпидконтроля, казахстанцы вправе прививаться за рубежом.

С самых первых дней, когда была введена в целом ревакцинация против КВИ в Казахстане, мы говорим, что есть такое право у всех граждан – если они вакцинировались за рубежом, они могут приехать в Казахстан, показать свой паспорт вакцинации и он будет отражен в наших информационных системах.Глава Комитета санэпидконтроля Минздрава РК
Мадина Мамырханова
Минздрав РК Есмагамбетова Айжан Казахстан
Назарбаев Университет: для чего нужен эндаумент-фонд
24.01.2022
Для кого наиболее опасен «Омикрон», рассказала профессор из Казахстана
24.01.2022
Токаев: Казахстан открыт к сотрудничеству с международным сообществом
24.01.2022
Специалист назвал запретные фразы при телефонном разговоре с незнакомцем
25.01.2022
Награбленное из оружейного магазина – полиция нашла схрон в Алматы
24.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости