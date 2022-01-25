17:32 25.01.2022
Вооруженное нападение на дом бизнесмена совершено в Караганде
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Участники дерзкого разбойного нападения на дом предпринимателя задержаны в Караганде, сообщает Zakon.kz.
По данным областной полиции, в обед 22 января двое неизвестных в медицинских масках проникли во двор дома, принадлежащего 46-летнему предпринимателю.
Потерпевший рассказал, что налетчики, выстрелив два раза в воздух из пистолета, потребовали выдать ценности. Владелец дома оказал сопротивление и получил ножевые ранения различной тяжести – его госпитализировали.
Злоумышленники скрылись, украв ювелирные изделия на общую сумму 2 млн 340 тыс. тенге.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по ст. 192 УК РК «Разбой».
Полицейские задержали трех подозреваемых в возрасте от 25 до 40 лет. Один из них является работником предприятия, принадлежащего предпринимателю. Он предоставил подельникам информацию о потерпевшем. Во время совершения преступления находился на улице в автомобиле. Во время обыска по местам проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства – пистолет, часть золотых ювелирных изделий.Замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин
Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания. Ведется расследование.