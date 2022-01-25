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Законодательство РК
17:32 25.01.2022

Вооруженное нападение на дом бизнесмена совершено в Караганде

полиция Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Участники дерзкого разбойного нападения на дом предпринимателя задержаны в Караганде, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, в обед 22 января двое неизвестных в медицинских масках проникли во двор дома, принадлежащего 46-летнему предпринимателю.

Потерпевший рассказал, что налетчики, выстрелив два раза в воздух из пистолета, потребовали выдать ценности. Владелец дома оказал сопротивление и получил ножевые ранения различной тяжести – его госпитализировали.

Злоумышленники скрылись, украв ювелирные изделия на общую сумму 2 млн 340 тыс. тенге.

По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по ст. 192 УК РК «Разбой».

Полицейские задержали трех подозреваемых в возрасте от 25 до 40 лет. Один из них является работником предприятия, принадлежащего предпринимателю. Он предоставил подельникам информацию о потерпевшем. Во время совершения преступления находился на улице в автомобиле. Во время обыска по местам проживания подозреваемых полицейские обнаружили и изъяли вещественные доказательства – пистолет, часть золотых ювелирных изделий.Замначальника ДП Карагандинской области Абиль Абильдин

Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания. Ведется расследование.

Анастасия Московчук
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