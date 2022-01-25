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Законодательство РК
18:05 25.01.2022

Прекратят ли свою деятельность мониторинговые группы, ответили в Минздраве

Минздрав мониторинговые группы Фото: primeminister.kz
Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос по поводу того, будет ли прекращена работа мониторинговых групп в связи с недавними послаблениями карантинных ограничений, передает корреспондент Zakon.kz.
Перед нами не стоит цель проверять и наказывать. Мы все-таки рассчитываем на сознательность бизнеса, работодателей и самих граждан, потому что это прежде всего здоровье каждого из вас, в целом общества и наших близких. Пандемия – это не последний вызов. История показывает, что зачастую бывают вспышки других заболеваний. Вы помните, наверное, практически каждый год или два возникают вспышки инфекционных заболеваний. Да, дело не доходит до пандемии, но тем не менее происходит осложнение эпидситуации. Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова

Она пояснила, что в настоящее время деятельность мониторинговых групп, к которым было очень много нареканий при введении дополнительных ограничений, регламентирована Кодексом о здоровье народа. Но при этом нет единых правил для работы этих групп. В связи с чем сейчас правила разрабатываются.

Сегодня в реализацию кодекса мы разрабатываем правила, которые обсудим с обществом и бизнесом. Эти правила станут нормативно-правовым актом, пройдут регистрацию в Минюсте и будут определять работу мониторинговых групп на случай введения главным госсанврачом каких-либо ограничений, потому что вводить ограничения может только он.Айжан Есмагамбетова
Оксана Скибан
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