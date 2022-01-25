Прекратят ли свою деятельность мониторинговые группы, ответили в Минздраве

Перед нами не стоит цель проверять и наказывать. Мы все-таки рассчитываем на сознательность бизнеса, работодателей и самих граждан, потому что это прежде всего здоровье каждого из вас, в целом общества и наших близких. Пандемия – это не последний вызов. История показывает, что зачастую бывают вспышки других заболеваний. Вы помните, наверное, практически каждый год или два возникают вспышки инфекционных заболеваний. Да, дело не доходит до пандемии, но тем не менее происходит осложнение эпидситуации. Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова

Она пояснила, что в настоящее время деятельность мониторинговых групп, к которым было очень много нареканий при введении дополнительных ограничений, регламентирована Кодексом о здоровье народа. Но при этом нет единых правил для работы этих групп. В связи с чем сейчас правила разрабатываются.