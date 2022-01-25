МВД о январских событиях: Сумма ущерба от мародерства превысила 87 млрд тенге

Адилов сообщил, что основную долю преступлений или порядка 70% или 1356, которые расследуют органы внутренних дел, составляют дела о кражах, которые в основном совершены из торговых объектов Алматы в процессе хаоса, вызванного беспорядками. Из них 127 уголовных дел расследуются по фактам незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, еще 30 дел – по фактам их хищения.

Кроме того, 63 уголовных дела зарегистрированы по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, 12 – по угонам, 24 – по разбоям и грабежам, 23 – по применению насилия и посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Всего за совершение краж и грабежей задержаны и водворены в изоляторы временного содержания 274 человека. Вина задержанных доказывается изъятыми вещественными доказательствами в виде похищенных товаров и оружия, а также записями камер видеонаблюдении, роликами из социальных сетей, а также обнаруженными данными в мобильных телефонах самих подозреваемых. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

Так, по его словам, 19 января в Алматы задержан 18-летний житель области, в мобильном телефоне которого обнаружены видеозаписи совершения кражи им продуктов питания в одном из магазинов, «селфи» на фоне похищенных предметов и факт его участия в групповом и жестоком избиении одного сотрудника полиции на улице.