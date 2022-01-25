19:08 25.01.2022
Более 500 единиц оружия изъяли после беспорядков в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК озвучил предварительные итоги проведенной в стране антитеррористической операции, передает корреспондент Zakon.kz.
В ходе проведения антитеррористической операции обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия. В том числе 75 автоматов, 133 пистолета, два пулемета, 47 единиц нарезного и 103 – гладкоствольного оружия, свыше 100 гранат и 9 тыс. патронов. За хищение оружия задержаны и водворены в изолятор временного содержания 98 лиц и за его незаконное хранение – 61. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов
В этой связи спикер напомнил, что похищенное оружие угрожает жизни и безопасности населения, поскольку оно теперь может быть использовано при любых противоправных действиях.
Учитывая, что не все лица могут быть причастны к хищению оружия, еще раз призываем всех граждан, обнаруживших его, к добровольной сдаче. Отмечу, что на сегодняшний день добровольно сдана уже 31 единица оружия. Санжар Адилов