Более 500 единиц оружия изъяли после беспорядков в Казахстане

В ходе проведения антитеррористической операции обнаружено и изъято 515 единиц похищенного оружия. В том числе 75 автоматов, 133 пистолета, два пулемета, 47 единиц нарезного и 103 – гладкоствольного оружия, свыше 100 гранат и 9 тыс. патронов. За хищение оружия задержаны и водворены в изолятор временного содержания 98 лиц и за его незаконное хранение – 61. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

В этой связи спикер напомнил, что похищенное оружие угрожает жизни и безопасности населения, поскольку оно теперь может быть использовано при любых противоправных действиях.