Беспорядки-2022: часть дел по гибели среди гражданских переквалифицирована

Ведется работа по установлению обстоятельств гибели гражданского населения. По каждому случаю идет полное выяснение причин смерти. В этой связи прокуроры уже по трем фактам переквалифицировали уголовные дела на «Убийство». В то же время отмечу, что приведенные данные не окончательные. Работа предстоит кропотливая. Заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов

Он добавил, что на 25 января в производстве следственно-оперативных групп находятся 2044 уголовных дела, по ним задержано 898 подозреваемых.

Из них 802 с санкции суда взяты под стражу. По 50 определен домашний арест, 21 лицу назначен залог, 12 – подписка о невыезде, по 13 вопрос по мере пресечения еще на рассмотрении. Как отмечалось ранее, органы прокуратуры обеспечивают законность при расследовании трагических событий. Елдос Килымжанов

Всего, по его словам, на сегодня в органы прокуратуры поступило 109 жалоб о недозволенных методах следствия, нарушении прав граждан при проведении расследования со стороны правоохранительных органов.

Так, по 11 жалобам самими прокурорами начато досудебное расследование о превышении власти и должностных полномочий. На сегодня в производстве находится 21 дело, из которых 20 расследуется сотрудниками антикоррупционной службы и одно – специальными прокурорами, по 43 жалобам проводится проверка, 22 не нашли своего подтверждения.

На брифинге напомнили, что во всех регионах страны организованы мобильные группы по оперативному реагированию на действия сотрудников правоохранительных органов.