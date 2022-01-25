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Законодательство РК
19:33 25.01.2022

Мужчина с обрезом задержан в Туркестанской области

изъятый обрез ружья и сигнальный пистолет Фото: пресс-служба МВД РК
Ранее судимый мужчина был задержан полицейскими с обрезом охотничьего ружья 16-го калибра и спортивным сигнальным пистолетом, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, в Тулькубасский РОП поступило сообщение о том, что один из местных жителей носит с собой оружие. В результате розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его на улице.

При обыcке оперативники обнаружили у мужчины обрез охотничьего ружья 16-го калибра и спортивный сигнальный пистолет. В настоящее время изъятое оружие направили на экспертизу. Данный факт зарегистрирован по ст. 287 УК РК «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Пресс-служба МВД РК

Установлено, что подозреваемый ранее был судим за кражу.

По словам мужчины, оружие он нашел на улице. Проводится досудебное расследование.

Оксана Житникова
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