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Законодательство РК
19:45 25.01.2022

Добросовестные бизнесмены СКО смогут получать преференции при госзакупках

аким Фото: Пресс-служба акимата СКО
Об этом стало известно в ходе встречи с предпринимателями региона по обсуждению проекта концепции антикоррупционной политики Казахстана на 2022-2026 годы, в которой принял участие аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает Zakon.kz.

Глава региона в своем выступлении подчеркнул особую значимость программного документа для всего общества.

аким

Фото: пресс-служба акимата СКО

Концепция предусматривает формирование нетерпимости к коррупции, совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности, усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции, дальнейшее совершенствование деятельности уполномоченного органа по противодействию коррупции.Кумар Аксакалов

акимат

Фото: пресс-служба акимата СКО

В ходе презентации проекта руководитель антикоррупционной службы области Жаркын Галымов акцентировал внимание участников встречи на блоке мер по добровольному внедрению антикоррупционных стандартов, предусмотренных в проекте концепции для содействия формированию добропорядочного бизнеса.

Это и антикоррупционные оговорки в контрактах, открытость бенефициарных собственников компаний, оценка добросовестности контрагентов и антикоррупционный аудит потенциально коррупционных сделок. Компании, работающие честно, по нашему мнению, должны финансово поощряться. Конечно, не напрямую, но, возможно, путем получения преференций при госзакупках, господдержке и т.д.Жаркын Галымов

акимат

Фото: пресс-служба акимата СКО

Всего Антикоррупционной службой СКО в 2021 году зарегистрировано 83 коррупционных преступления, в том числе 16 по фактам незаконного вмешательства в бизнес. Однако имеются факты, когда предприниматели также совершают сделку с совестью. К примеру, в 2021 году из 70 лиц, привлеченных к ответственности по коррупционным правонарушениям, 15 субъектов бизнеса.

акимат

Фото: пресс-служба акимата СКО

Елена Беляева
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