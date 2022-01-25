Пешеход погиб, перебегая дорогу в Алматы

Автомобиль марки Honda Odyssey двигался по проспекту Сейфуллина в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

В нескольких метрах от перекрестка с улицей Жансугурова на проезжую часть выбежал мужчина. Водитель попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.

Фото: Zakon.kz

Пешехода отбросило на несколько метров вперед. От полученных травм он скончался на месте.

Фото: Zakon.kz

При погибшем был обнаружен алкоголь. Личность мужчины устанавливается.

На месте работают криминалисты и дознаватели.