Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
22:43 25.01.2022

Пешеход погиб, перебегая дорогу в Алматы

наезд Фото: Zakon.kz
Трагедия произошла по проспекту Сейфуллина, не доезжая до улицы Жансугурова, передает Zakon.kz.

Автомобиль марки Honda Odyssey двигался по проспекту Сейфуллина в северном направлении.

наезд

Фото: Zakon.kz

В нескольких метрах от перекрестка с улицей Жансугурова на проезжую часть выбежал мужчина. Водитель попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.

наезд

Фото: Zakon.kz

Пешехода отбросило на несколько метров вперед. От полученных травм он скончался на месте.

наезд

Фото: Zakon.kz

При погибшем был обнаружен алкоголь. Личность мужчины устанавливается.

На месте работают криминалисты и дознаватели.

Елена Беляева
Алматы
Специалист назвал запретные фразы при телефонном разговоре с незнакомцем
25.01.2022
Мы начали строительство нового Казахстана – Токаев
25.01.2022
В Казахстане пересмотрели сроки карантина и изменения статусов в Ashyq
25.01.2022
Отключение электроэнергии в Казахстане – названа причина
25.01.2022
Нурболат Айдапкелов назначен первым зампредседателя правления АО «НУХ «Байтерек»
25.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости