22:43 25.01.2022
Пешеход погиб, перебегая дорогу в Алматы
Фото: Zakon.kz
Автомобиль марки Honda Odyssey двигался по проспекту Сейфуллина в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
В нескольких метрах от перекрестка с улицей Жансугурова на проезжую часть выбежал мужчина. Водитель попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.
Фото: Zakon.kz
Пешехода отбросило на несколько метров вперед. От полученных травм он скончался на месте.
Фото: Zakon.kz
При погибшем был обнаружен алкоголь. Личность мужчины устанавливается.
На месте работают криминалисты и дознаватели.