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Законодательство РК
00:32 26.01.2022

Организатора финансовой пирамиды осудили в Актау

суд Фото: Zakon.kz
Вместе с нотариусом, которая оформляла мошеннические сделки, мужчина меньше чем за год обманул вкладчиков на 3 млрд тенге, передает Zakon.kzю

Как сообщает КТК, 816 человек официально признаны пострадавшими. Эти люди отдавали в ломбард машины, деньги и даже квартиры. Вернуть им обещали все в двойном, а то и в тройном размере.

После того как правда раскрылась, в суд подали сразу 642 человека. Подсудимые должны потерпевшим разные суммы: одним десятки тысяч, другим миллионы. Лишь около 30 пострадавших смогли вернуть свои машины до того, как мошенники их продали.

Подсудимые в итоге получили по 6,5 лет тюрьмы. Суд учел наличие у обоих несовершеннолетних детей. Причем организатор воспитывает ребенка один. А у его подельницы-нотариуса трое детей. Третий и самый главный фигурант уголовного дела – создатель финансовой пирамиды – до сих пор в международном розыске. В отношении него возбуждено отдельное дело. Осужденных обязали выплатить ущерб всем вкладчикам.

ТОО «Капитал плюс» именно были, существовал на территории Мангистауской области с ноября месяца 2019 года по февраль 2020 года. До этого данная компания называлась «Выгодный заем». Была пирамида: самое главное – найти клиентов, показать, что производятся выплаты, заинтересовать лица. И, как «сарафанное» радио, они начали рассказывать друг другу, что я плачу, я вложил, у меня получилось – и у вас тоже получится. Судья Аида Булакбаева
Елена Беляева
Актау Мангистауская область
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