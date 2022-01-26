Организатора финансовой пирамиды осудили в Актау

Как сообщает КТК, 816 человек официально признаны пострадавшими. Эти люди отдавали в ломбард машины, деньги и даже квартиры. Вернуть им обещали все в двойном, а то и в тройном размере.

После того как правда раскрылась, в суд подали сразу 642 человека. Подсудимые должны потерпевшим разные суммы: одним десятки тысяч, другим миллионы. Лишь около 30 пострадавших смогли вернуть свои машины до того, как мошенники их продали.

Подсудимые в итоге получили по 6,5 лет тюрьмы. Суд учел наличие у обоих несовершеннолетних детей. Причем организатор воспитывает ребенка один. А у его подельницы-нотариуса трое детей. Третий и самый главный фигурант уголовного дела – создатель финансовой пирамиды – до сих пор в международном розыске. В отношении него возбуждено отдельное дело. Осужденных обязали выплатить ущерб всем вкладчикам.