Новак Джокович начнет сезон в Дубае в конце февраля

Спортивный журналист Михал Самульский опубликовал в Twitter заявку турнира ATP в Дубае.

В списке указан Новак Джокович, Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим, Янник Синнер, а также действующий чемпион Аслан Карацев и Карен Хачанов.

ATP500 Dubai entry list incl. Novak Djokovic pic.twitter.com/Goxj9lYTS7 January 25, 2022

5 января Новака Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна за нарушение визовых правил и въезд в Австралию без прививки от COVID-19. На время его отправили в отель для эмигрантов.

Новак и его адвокаты попытались оспорить решение властей Австралии, но федеральный суд Мельбурна отклонил все претензии. 16 января Джоковича депортировали, и он простился с надеждой завоевать 21-й титул Большого шлема.

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