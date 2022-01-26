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06:32 26.01.2022

Новак Джокович начнет сезон в Дубае в конце февраля

теннисист Дубай Фото: Instagram/djokernole
Турнир ATP начнется в Дубае 21 февраля. Это станет первым турниром сезона для Джоковича, которого ранее не допустили до Australian Open из-за проблем с визой и вакцинацией от COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Спортивный журналист Михал Самульский опубликовал в Twitter заявку турнира ATP в Дубае.

В списке указан Новак Джокович, Андрей Рублев, Феликс Оже-Альяссим, Янник Синнер, а также действующий чемпион Аслан Карацев и Карен Хачанов.

5 января Новака Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна за нарушение визовых правил и въезд в Австралию без прививки от COVID-19. На время его отправили в отель для эмигрантов.

Новак и его адвокаты попытались оспорить решение властей Австралии, но федеральный суд Мельбурна отклонил все претензии. 16 января Джоковича депортировали, и он простился с надеждой завоевать 21-й титул Большого шлема.

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