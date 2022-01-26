Число заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 января 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2 352,
в Алматы – 2 126,
в Шымкенте – 157,
в Акмолинской области –976,
в Актюбинской области – 467,
в Алматинской области – 265,
в Атырауской области – 477,
в ВКО – 354,
в Жамбылской области – 194,
в ЗКО – 420,
в Карагандинской области – 2 058,
в Костанайской области – 348,
в Кызылординской области – 134,
в Мангистауской области – 173,
в Павлодарской области – 910,
в СКО – 318,
в Туркестанской области – 133.
Всего в стране подтверждено 1 178 559 случаев.
9 360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 4 254,
в Алматы – 1 967,
в Шымкенте – 112,
в Акмолинской области – 48,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 307,
в Атырауской области – 42,
в ВКО – 225,
в Жамбылской области – 73,
в ЗКО – 121,
в Карагандинской области – 884,
в Костанайской области – 98,
в Кызылординской области – 196,
в Мангистауской области – 54,
в Павлодарской области – 690,
в СКО – 248,
в Туркестанской области – 41.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 009 910 человек.