Число заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 2 352,

в Алматы – 2 126,

в Шымкенте – 157,

в Акмолинской области –976,

в Актюбинской области – 467,

в Алматинской области – 265,

в Атырауской области – 477,

в ВКО – 354,

в Жамбылской области – 194,

в ЗКО – 420,

в Карагандинской области – 2 058,

в Костанайской области – 348,

в Кызылординской области – 134,

в Мангистауской области – 173,

в Павлодарской области – 910,

в СКО – 318,

в Туркестанской области – 133.

Всего в стране подтверждено 1 178 559 случаев.

9 360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 4 254,

в Алматы – 1 967,

в Шымкенте – 112,

в Акмолинской области – 48,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 307,

в Атырауской области – 42,

в ВКО – 225,

в Жамбылской области – 73,

в ЗКО – 121,

в Карагандинской области – 884,

в Костанайской области – 98,

в Кызылординской области – 196,

в Мангистауской области – 54,

в Павлодарской области – 690,

в СКО – 248,

в Туркестанской области – 41.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 009 910 человек.