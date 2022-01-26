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08:00 26.01.2022

Число заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане

Коронавирус Казахстан 26 января Фото: Zakon.kz
В стране зарегистрировали на 2846 заболевших больше, чем днем ранее. Рост заражений зафиксирован в Нур-Султане и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 января 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 11 862 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2 352,

  • в Алматы – 2 126,

  • в Шымкенте – 157,

  • в Акмолинской области –976,

  • в Актюбинской области – 467,

  • в Алматинской области – 265,

  • в Атырауской области – 477,

  • в ВКО – 354,

  • в Жамбылской области – 194,

  • в ЗКО – 420,

  • в Карагандинской области – 2 058,

  • в Костанайской области – 348,

  • в Кызылординской области – 134,

  • в Мангистауской области – 173,

  • в Павлодарской области – 910,

  • в СКО – 318,

  • в Туркестанской области – 133.

Всего в стране подтверждено 1 178 559 случаев.

9 360 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 4 254,

  • в Алматы – 1 967,

  • в Шымкенте – 112,

  • в Акмолинской области – 48,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 307,

  • в Атырауской области – 42,

  • в ВКО – 225,

  • в Жамбылской области – 73,

  • в ЗКО – 121,

  • в Карагандинской области – 884,

  • в Костанайской области – 98,

  • в Кызылординской области – 196,

  • в Мангистауской области – 54,

  • в Павлодарской области – 690,

  • в СКО – 248,

  • в Туркестанской области – 41.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 009 910 человек.

Данияр Кунафин
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