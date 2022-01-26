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Законодательство РК
09:27 26.01.2022

Бизнесменам рассказали, как будут бороться с коррупцией в Карагандинской области

борьба с коррупцией Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Антикоррупционная служба Карагандинской области представила несколько вариантов того, как будут бороться со взяточничеством. Для обсуждения концепции на встречу с главой региона Женисом Касымбеком пригласили бизнес-сообщество, неправительственные организации, госорганы и депутатов.

борьба с коррупцией

Фото: пресс-служба Карагандинской области

Какие преобразования ожидают в этой сфере область, рассказал руководитель областной антикоррупционной службы Денис Шакенов.

совещание

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По данным пресс-службы акимата области, агентством на сегодня разработан проект концепции антикоррупционной политики и план действий по ее реализации. Среди основных направлений были названы снижение коррупционных рисков в сфере госзакупок, добропорядочность бизнеса и снижение госучастия в экономике.

Для повышения прозрачности и ответственности в бизнес-среде, снижения корпоративной коррупции необходимо внедрение бизнес-реестра. Это открытая интегрированная база данных, позволяющая аккумулировать всесторонние сведения о субъектах предпринимательства, в том числе с позиции их порядочности и надежности, – сказал Денис Шакенов. – Таким образом, добросовестные предприниматели будут ограждены от коррупционных рисков.

Агентство представило три варианта реализации программы. Первый из них – добровольное внедрение в бизнес антикоррупционных стандартов. В ответ на это компании получат льготы со стороны государства и другие меры поддержки. Следующий вариант – обязательное внедрение антикоррупционных стандартов с установлением ответственности за неисполнение. И последний – кардинальный. Он предполагает единые требования и правовые последствия по соблюдению коррупционного законодательства для государственного и частного секторов.

борьба с коррупцией

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Предприниматели на примерах из жизни рассказывали о коррупционных составляющих в полиции, медицине, суде, строительстве и других сферах. Был высказан ряд предложений по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции, взаимодействия государства и бизнеса.

борьба с коррупцией

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Очень важно в новой концепции антикоррупционной политики учесть мнение общественности, в частности, предпринимателей. Мы понимаем, что никакие меры поддержки предпринимательства не будут эффективными, пока бизнесу приходится сталкиваться с коррупционными барьерами.Женис Касымбек
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