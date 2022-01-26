Бизнесменам рассказали, как будут бороться с коррупцией в Карагандинской области

Фото: пресс-служба Карагандинской области

Какие преобразования ожидают в этой сфере область, рассказал руководитель областной антикоррупционной службы Денис Шакенов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

По данным пресс-службы акимата области, агентством на сегодня разработан проект концепции антикоррупционной политики и план действий по ее реализации. Среди основных направлений были названы снижение коррупционных рисков в сфере госзакупок, добропорядочность бизнеса и снижение госучастия в экономике.

Для повышения прозрачности и ответственности в бизнес-среде, снижения корпоративной коррупции необходимо внедрение бизнес-реестра. Это открытая интегрированная база данных, позволяющая аккумулировать всесторонние сведения о субъектах предпринимательства, в том числе с позиции их порядочности и надежности, – сказал Денис Шакенов. – Таким образом, добросовестные предприниматели будут ограждены от коррупционных рисков.

Агентство представило три варианта реализации программы. Первый из них – добровольное внедрение в бизнес антикоррупционных стандартов. В ответ на это компании получат льготы со стороны государства и другие меры поддержки. Следующий вариант – обязательное внедрение антикоррупционных стандартов с установлением ответственности за неисполнение. И последний – кардинальный. Он предполагает единые требования и правовые последствия по соблюдению коррупционного законодательства для государственного и частного секторов.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Предприниматели на примерах из жизни рассказывали о коррупционных составляющих в полиции, медицине, суде, строительстве и других сферах. Был высказан ряд предложений по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции, взаимодействия государства и бизнеса.

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области