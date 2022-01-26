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09:43 26.01.2022

Питер Гриффитс покидает пост главы Авиационной администрации Казахстана

Питер Гриффитс Фото: caakz.com
Питер Гриффитс являлся генеральным директором Авиационной администрации Казахстана с августа 2019 года, передает Zakon.kz.

Заявление об уходе было подано еще 7 декабря прошлого года. С 7 февраля прекращаются полномочия Питера Гриффитса в должности генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана».

С 7 февраля обязанности генерального директора АО «Авиационная администрация Казахстана» будет временно исполнять Линда Орлэди, являющаяся первым заместителем генерального директора, начальником безопасности полетов с декабря 2019 года.

Линда Орлэди

Фото: caakz.com

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