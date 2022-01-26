Центральная Азия и Индия: магистрали сотрудничества

Сам факт ее проведения и участия в ней всех шести задействованных государств на уровне министров в очередной раз напоминает о взаимном интересе, который проявляют друг к другу страны нашего региона и южно-азиатский гигант. Более того, этот интерес носит вполне себе системный и стратегический характер. Другое дело, что индийский фактор уже традиционно носит недооцененный и даже амбивалентный характер.

С одной стороны, у Индии в регионе Центральной Азии в целом весьма позитивный имидж. Особенно у людей старшего поколения, еще помнящих пронзительные индийские фильмы в советскую эпоху, когда актеров знали в лицо, их постеры были ценностью для армии многочисленных фанатов, а не всплакнуть во время очередных страданий индийской красавицы мог только крайне черствый человек. Люди этого поколения на сегодня представляют в своей основе костяк принимающих решения персон практически в каждой центральноазиатской стране.

С другой стороны, в общественном сознании, даже среди политических и деловых элит, есть недостаточное понимание того, насколько серьезной силой является Индия в Южной Азии и на глобальных площадках.

При взгляде на Индию многие видят прежде всего страну, борющуюся с бедностью, не обращая внимания на главный факт, что при всей проблеме расслоения в индийском обществе эта страна с миллиардным населением также является военным, фармацевтическим и даже космическим гигантом с крайне продвинутым IT-сектором. Это удивительный парадокс, когда старые мелодрамы и уличные попрошайки затмевают общий имидж Индии как серьезного геополитического игрока.

Конечно, казахстанские дипломаты, как специалисты, глубоко погруженные в международную повестку, прекрасно отдают себе отчет в том, как перспективно индийское направление. И что пренебрегать им совсем не стоит. Именно поэтому усилиями МИД Казахстана с Индией были установлены отношения стратегического партнерства. Однако зачастую внешнеполитическому ведомству приходится преодолевать косность даже деловых кругов, хотя именно бизнес должен быть «на острие» любого сотрудничества в рамках «народной дипломатии».

Собственно, текущий диалог «Центральная Азия – Индия» – это попытка наладить многосторонний контакт по принципу уже успешно действующей формулы «С5+1» с Китаем и США. В его рамках на уровне внешнеполитических ведомств центральноазиаты и индийцы могут предлагать и согласовывать общие проекты. Недавнее заседание в Нью-Дели стало для него третьим: первое прошло в Самарканде 12-13 января 2019 года, а второе состоялось в режиме видеоконференции 28 октября 2020-го.

Участники первого заседания обсуждали вопросы экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также «содействия стабилизации и экономическому развитию Афганистана». Среди важных направлений были отмечены пути активизации торговли, налаживания прямых контактов между деловыми ассоциациями, реализации транспортно-транзитного потенциала стран Центральной Азии, взаимообмена инвестициями, инновациями и технологиями. В числе приоритетных отраслей в этом отношении были названы промышленность, энергетика, информационные технологии, фармацевтика и сельское хозяйство.

На втором заседании, проходившем уже после начала пандемии COVID-19, вновь были рассмотрены проекты в торгово-экономической и транспортно-коммуникационной сфере. Конечно, отдельно стороны обсудили вопросы взаимопомощи в стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.

На третьей встрече в Нью-Дели относительно новыми темами стали пути решения экологических проблем в регионе и укрепления культурного взаимообмена. Казахстанская сторона также отметила важность совершенствования институциональных механизмов форума, принятия конкретных мер для содействия диверсификации товарооборота между Индией и странами региона, активизации сотрудничества в таких перспективных областях, как финансовые технологии и цифровизация.

Среди конкретных проектов, обсуждавшихся на трех встречах, можно также отметить:

• создание «зеленого коридора» между Индией и странами Центральной Азии для взаимного доступа продукции;

• использование модернизированного индийской стороной иранского порта Чабахар, что даст новую точку в транспортных потоках региона;

• учреждение аналитической платформы «Форум аналитических центров Индии и Центральной Азии»;

• проработку совместной платформы IT-специалистов стран-участниц и другие инициативы.

Индийский слон на шахматной доске

Индия позиционирует себя как великая держава, и ее внешняя политика характеризуется глобальным охватом основных экономических и политических проблем. Вместе с тем, будучи одной их ведущих региональных держав, Индия проводит активную внешнюю политику, и Центральная Азия рассматривается в Нью-Дели в качестве одного из приоритетных направлений. Внимание к региону обусловлено как стремлением обеспечить национальные интересы, так и желанием повысить свой международный статус и не отстать от своего основного конкурента в Азии – Китая.

Фактором сближения стала общность интересов и угроз, которые присущи Индии и республикам Центральной Азии: борьба против религиозного экстремизма, терроризма, наркобизнеса, урегулирование ситуации в Афганистане и главное – обеспечение региональной безопасности. Развивая сотрудничество со странами ЦА в этой сфере, Индия стремится косвенно ограничить влияние Пакистана – он воспринимается индийцами как главный политический соперник, с которым имеется замороженный конфликт.

Вместе с тем на руку Дели в Центральной Азии играют ее давние партнерские связи с Москвой. Это позитивно и для центральноазиатских стран. Россия относится без лишних подозрений к активности Индии, даже, наоборот, поощряя ее, видя в ней традиционно важного партнера и дружественную страну.

Помимо диалога «Центральная Азия – Индия», Дели предприняла некоторые шаги, направленные на создание условий, позволяющих ей играть более значимую роль в регионе:

– Сближению Индии с государствами Центральной Азии должно было способствовать их вступление в «Движение неприсоединения», в котором Нью-Дели как ее со-основатель играет одну из лидирующих ролей. Узбекистан и Туркмения уже являются членами этой организации, а Казахстан и Кыргызстан имеют в ней статус наблюдателей.

– Индия стала членом Шанхайской организации сотрудничества, которая в качестве одного из основных направлений своей деятельности рассматривает борьбу с терроризмом и обеспечение региональной безопасности.

– Еще в середине первого десятилетия XXI века были подписаны двусторонние соглашения с Таджикистаном, Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном о сотрудничестве в вопросах противодействия терроризму, которые предполагают создание совместных групп по борьбе с терроризмом, обмен опытом, совместные учения, стажировки в Индии для военных из государств Центральной Азии.

Магистрали сотрудничества

Интересы в области энергетики наряду с обеспечением политической стабильности являются, пожалуй, основным стимулом, подталкивающим Индию к укреплению своего влияния в регионе. Потребление энергии в Индии, как предполагается, будет расти в диапазоне между 3,6% и 4,3% ежегодно, и более чем удвоится к 2030 году.

От обеспеченности страны поставками углеводородов зависит ее стабильное экономическое развитие, а, следовательно, и национальная безопасность. На данный момент примерно 70% нефти и газа Индия импортирует из стран Персидского залива. И хотя на сегодня достижение углеродной нейтральности стало стабильным трендом для всей мировой повестки, именно Дели является одним из главных ее критиков и противников, так как опасается, что политика нулевых выбросов при ее текущей экономической системе приведет просто к вечной консервации Индии как страны с высоким уровнем бедности и отсталостью ряда ключевых секторов промышленности.

Поэтому Центральная Азия по-прежнему рассматривается как перспективный регион, обладающий необходимыми Индии ресурсами. В Казахстане индийская нефтяная компания ONGC Videsh Ltd имеет пакет акций казахстанского месторождения «Алибекмола» и десятипроцентный пакет акций месторождения «Курмангазы», а на сделках по покупке нефтяных активов главными конкурентами китайских компаний выступают именно индийцы.

Но для масштабного энергетического сотрудничества между Индией и Центральной Азией остается географический фактор, где отсутствие стабильности в Афганистане перечеркивает все возможности по безопасной транспортировке углеводородов.

Страны ЦА представляют интерес для Индии и с точки зрения развития торгово-экономического сотрудничества. Регион рассматривается как рынок сбыта индийской продукции и перспективный источник природных ресурсов (золота – Индия, как известно, крупнейший мировой потребитель золота, и топливно-энергетических ресурсов), а также как транзитный коридор для транспортировки индийских товаров в страны СНГ и Европу.

Развивая торгово-экономическое сотрудничество, Индия пытается закрепиться в тех нишах, где она традиционно сильна: информационные технологии и программное обеспечение, фармацевтика и медицинское оборудование, текстиль, чай. Крупнейшим торговым партнером Индии в Центральной Азии является Казахстан.

Главной причиной пока еще слабого присутствия индийских компаний на центральноазиатском рынке являются естественные транспортные и коммуникационные трудности, обусловленные отсутствием общей границы со странами Центральной Азии, которые в свою очередь не имеют выхода к океану и развитой инфраструктуры.

Именно поэтому одними из важных задач для правительств стран ЦА и Индии, встающих в рамках их двустороннего и многостороннего взаимодействия, является создание прочных транспортных коммуникаций для развития торговли и активное привлечение индийского бизнеса в экономики государств региона. А также, что особенно важно для Казахстана, активное использование железнодорожной магистрали «Казахстан – Туркменистан – Иран» для увеличения товарообмена, что повышает транзитный потенциал нашей страны.

Развитие транзитно-транспортного потенциала стран Центральной Азии и продвижение совместных инициатив по созданию международных транспортных коридоров – это в принципе важнейшая часть переговоров в ходе центрально-азиатско-индийского диалога.

В качестве важного проекта рассматривается создание Международного транспортно-транзитного коридора в рамках Ашхабадского соглашения, участником которого является и Индия. Документ был подписан в Ашхабаде 25 апреля 2011 года с целью создания транспортного коридора для бесперебойной перевозки и транзита грузов и пассажиров между Центральной Азией и портами Персидского и Оманского заливов. Казахстан присоединился к данному соглашению в 2018 году.

Важно, что Индия обладает возможностью инвестировать в производство стран Центральной Азии, причем Казахстан обладает серьезным преимуществом по привлечению этих инвестиций. Индийской стороной официально было объявлено об открытии инвестиционной кредитной линии на сумму в 1 млрд долларов для реализации проектов в приоритетных секторах экономики и целевых грантовых кредитов на проекты быстрой отдачи в центральноазиатских странах.

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Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что Индия пока еще не является ведущим «игроком» в Центрально-Азиатском регионе, но формирует условия, позволяющие ей занять более значимую позицию. Политическому сближению Индии и стран ЦА способствует общность угроз безопасности, связанных с религиозным экстремизмом и терроризмом. Амбиции Индии по укреплению своих позиций в экономике Центральной Азии рассчитаны на среднюю и долгосрочную перспективу. Ключевую сложность здесь по-прежнему представляет неразвитость транспортных связей. Однако с дальнейшим развитием информационно-коммуникационных технологий эта проблема постепенно ослабевает.

Для Казахстана, как и всей Центральной Азии, привлечение возможностей мировых гигантов – это важнейшее направление во внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности. В этом отношении пренебрежение связями с Индией – это недопустимая роскошь, особенно в условиях мировой турбулентности, обострения геополитического противоборства, когда умение подключить новые источники прихода финансов и технологий становится главным качеством развивающихся стран.

Тем самым укрепляющийся формат многостороннего взаимодействия «Центральная Азия – Индия» может стать хорошим «мостиком» для Казахстана и его соседей в перспективно развивающуюся Южную Азию.

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