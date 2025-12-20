#Казахстан в сравнении
Политика

Токаев принял участие в бизнес-форуме "Центральная Азия – Япония"

Токаев, форум, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 11:09 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 20 декабря 2025 года, принял участие в бизнес-форуме "Центральная Азия – Япония", сообщает Zakon.kz.

Наряду с Токаевым в мероприятии приняли участие премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В рамках бизнес-форума прошли сессии на темы: "Зеленое развитие и устойчивость", "Цифровая трансформация и взаимосвязанность", "Финансы, человеческие ресурсы и развитие социальной системы для бизнеса", а также встречи между представителями деловых кругов стран Центральной Азии и Японии.

По итогам официального визита президента Касым-Жомарта Токаева и бизнес-форума "Центральная Азия – Япония" подписаны более 60 документов на сумму 3,72 млрд долларов между казахстанской стороной и японскими бизнес-структурами.

Ранее Токаев выступил на первом саммите Диалога "Центральная Азия – Япония". Об этом подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
