Токаев принял участие в бизнес-форуме "Центральная Азия – Япония"

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 20 декабря 2025 года, принял участие в бизнес-форуме "Центральная Азия – Япония", сообщает Zakon.kz.

Наряду с Токаевым в мероприятии приняли участие премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В рамках бизнес-форума прошли сессии на темы: "Зеленое развитие и устойчивость", "Цифровая трансформация и взаимосвязанность", "Финансы, человеческие ресурсы и развитие социальной системы для бизнеса", а также встречи между представителями деловых кругов стран Центральной Азии и Японии.

По итогам официального визита президента Касым-Жомарта Токаева и бизнес-форума "Центральная Азия – Япония" подписаны более 60 документов на сумму 3,72 млрд долларов между казахстанской стороной и японскими бизнес-структурами.

