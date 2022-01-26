09:45 26.01.2022
В Казахстане полностью восстановлена маршрутная сеть внутренних полетов
Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Комитета гражданской авиации рассказали, что в связи со снятием чрезвычайного положения на территории страны полностью восстановлена маршрутная сеть внутренних полетов, передает Zakon.kz.
В настоящее время выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам.Пресс-служба КГА
Отмечается, что пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов смогут оформить возврат полной стоимости билетов, либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения.
Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в стране, авиарейсы выполняются в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача на транспорте Республики Казахстан №3 от 13 января 2022 года.