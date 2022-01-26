В Казахстане полностью восстановлена маршрутная сеть внутренних полетов

В настоящее время выполняется 605 регулярных рейсов по 57 внутренним маршрутам. Пресс-служба КГА

Отмечается, что пассажиры отмененных в период ЧП авиарейсов смогут оформить возврат полной стоимости билетов, либо бесплатно перебронировать на другие даты по месту их приобретения.